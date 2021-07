Exclusivo: las pruebas que demuestran que el fugado de Concepción usaba una identidad falsa

Mientras investigan cómo fue que el ahora prófugo usó una falsa identidad durante muchos años en San Juan, y hasta burló a la Policía y a la Justicia, se confirmó que no es Leonardo Sampieri. El documento que tenía pertenecía a una chica trans de Santiago del Estero, además trascendió el informe que elaboró la Policía de San Juan sobre el registro de antecedentes y el prontuario de este sujeto.

Si bien no lo aseguran oficialmente, existe la certeza de que el sujeto que fugó el sábado último de su casa en Concepción es, en realidad, Pedro Ezequiel Iván Saitta. Que no es Leonardo Marcelo Sampieri, como decía llamarse. Lo increíble es que andaba con un DNI que no suyo o estaba fraguado, que incluso poseía un negocio de compra y venta de autos en pleno centro sanjuanino y se sometió a procesos judicial sin que nadie descubriera su falsa identidad.

El buscado. Este es Pedro Ezequiel Iván Saitta, el señalado como autor de un asesinato en 2013 en Mar del Plata.

De hecho, burló a la división Antecedentes Personales de la Policía de San Juan, que no detectó que no era Leonardo Marcelo Sampieri. De allí salió el último informe que llegó al Poder Judicial y con el cual abrieron procesos penales en su contra. En ese documento consignan sus datos personales, su dirección y los procesos en su contra: una infracción del 8 de septiembre de 2020 por violar el aislamiento social y obligatorio, otra causa por la tenencia ilegítima de arma –por la que fue condenado- del 2 de junio de 2021 y un último proceso abierto por el delito de amenazas simple, del 6 de julio pasado.

Ahora se confirmó que el número de documento y el nombre que usaba es de otra persona. Fuentes oficiales señalaron a TIEMPO DE SAN JUAN que ese DNI pertenecía a una chica trans de la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, quien que luego cambió su documento y actualmente tiene nombre de mujer. Esto último ya fue constatado. Es decir que el prófugo no es Leonardo Marcelo Sampieri.

Eso no hace más que respaldar la versión de que el prófugo es Pedro Ezequiel Iván Saitta, el joven buscado en Mar del Plata por el asesinato a balazos a Maximiliano Torres el 18 de abril de 2013. Todo coincide. El ahora fugado decía que era oriundo de esa ciudad y su pareja es Fiama Fernández. Esta chica también marplatense y cuenta con antecedentes. Según publicó un diario de esa ciudad, la joven cayó detenida en abril de 2010 por encubrimiento y en julio de 2011 por regentear una bailanta ilegal, donde además encontraron pequeños envoltorios con marihuana y apresaron a un chico con un arma de fuego.