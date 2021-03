El calvario de una mujer en Chimbas: sometida a reiteradas golpizas de su expareja

Este viernes se conoció el calvario de una mujer en manos de su entonces pareja y padre de su hijo, en Chimbas. La víctima incluso sufrió una fractura de brazo en una de las golpizas que le propinaba el hombre. Finalmente, tras la denuncia de un grupo de adolescentes que escucharon el último ataque a la mujer, el agresor quedó detenido.

A las 16.10 de hoy, Walter Zeballos llegó a la casa de su ex. No esperó a media palabra con la madre del niño que tiene en común. Sencillamente, ni bien ingresó a la vivienda, la tomó por el cuello y le estrelló contra la ventana. La víctima había decidido poner fin a la relación porque no aguantaba los maltratos físicos y verbales constantes. Así precisaron fuentes judiciales.

Luego, Zeballos encerró a la mujer en una habitación y la sometió a otra sesión de dolor. Continuó golpeándola sin tener miramientos de que la víctima tenía el brazo izquierdo fracturado por previos ataques. Al terminar, dejó a la mujer tirada en el suelo de la casa y salió a buscar un caballo, también propiedad de la mujer. Lo ató a un carro y dejó el domicilio.

En anteriores ocasiones, la situación quedaba en esta instancia. Pero no en ese momento. Un grupo de adolescentes escucharon los gritos y golpes, la furia del violento. Y decidieron alertar a la Policía. Se aproximaron a la Unidad Seguridad Comunitaria de Chimbas Sur y contaron lo que habían escuchado. Los uniformados fueron a la casa de la víctima, pidieron datos sobre la características de su ex pareja y salieron en su búsqueda.

Naturalmente, un hombre transportándose con un caballo no es tan visto en estos días. Los pesquisas dieron con Zeballos en calle Catamarca a metros de Benavidez, en el barrio Echeverría. Quedó detenido y alojado en los calabozos de la Comisaría 17º. Mientras que la mujer fue trasladada Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig) para que radique la denuncia.

Zeballos será juzgado por Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género.