Cuatro policías sanjuaninos fueron denunciados por el presunto robo de dólares en un allanamiento

Cuatro policías sanjuaninos fueron denunciados por un comerciante de Rawson en la Subsecretaría de Control de Gestión, que los acusa de haberle robado 5.800 dólares en un allanamiento que se realizó en su negocio de Rawson. Por esto, se inició una investigación administrativa que tiene en la mira a los efectivos que cumplen funciones en la Sección de Robos y Hurtos, según la denuncia.

Fuentes allegadas informaron que la denuncia se radicó el 30 de noviembre y que se efectuó contra los uniformados -un oficial y tres policías- que participaron en un operativo que se realizó el 12 de junio del año pasado. El tiempo que transcurrió desde el supuesto robo hasta la denuncia, según comentaron, llamó la atención puertas adentro a priori.

Incluso, la forma en la que se presentó la denuncia habría resultado extraña ya que no fue el propio damnificado el que la radicó sino un abogado que lo representaba. Aunque esto dio curso a la investigación interna, es necesario que el supuesto afectado declare en la sede de control y ratifique tal acusación, con mayores detalles de los que se describieron en el escrito que ofreció.

Tiempo de San Juan habló con el titular del ente de control, Ignacio Coronado, quien explicó en líneas generales que efectivamente el procedimiento ocurrió y en el mismo se secuestraron diversos elementos que luego fueron restituidos al propietario del domicilio.

"Se inició un expediente y se investigará para conocer si hubo alguna irregularidad. Por lo pronto tendremos que citar al denunciante para que ratifique la acusación", manifestó el funcionario que no pudo confirmar la cantidad de efectivos señalados y que las versiones sostienen que serían cuatro.

En ese contexto, el funcionario explicó por el momento no habría denuncia penal por este hecho, al menos que él tuviera conocimiento de ello. No obstante, no descartó cualquier tipo de novedad que pudiera surgir en torno a la investigación que por ahora se desarrolla en el ámbito administrativo.

Las fuentes detallaron que en el reclamo del hombre identificado como Miguel Ozuna se ponía el énfasis en saber por qué se produjo el allanamiento que se hizo en el barrio Los Caracoles, en Rawson, que fu impulsado por una causa que investigaba el Segundo Juzgado Correccional por el robo que había sufrido un vecino suyo.

Ozuna sostuvo en su denuncia que viajó a Buenos Aires después del procedimiento y que a su regreso notó el faltante de dinero. Además cuestionó el modo en que fue realizado, sin testigos y sin motivos aparentes, según su parecer.