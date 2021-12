Ya buscan reemplazante para el funcionario judicial imputado de golpear a su mujer y removieron al compañero sospechado

El caso del funcionario judicial investigado por una presunta golpiza a su expareja, obligó a la Corte de Justica a tomar medidas internas con respecto a los involucrados. La primera fue remover a Juan Pablo Ortega, quien está sospechado de encubrimiento, de su función como asesor jurídico de Colegio de Magistrados y trasladarlo al juzgado penal de Jáchal. Por estas horas, también estudian los nombres de los funcionarios que, a partir de este jueves, reemplazaran a Mario Héctor Parisi –el principal imputado en el caso- en los cargos de asesor del Colegio de Magistrados y de coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas Contravencionales y de Instrucción.

Sobre lo primero, lo confirmó el propio Daniel Olivares Yapur, actual presidente de la Corte de Justicia de la provincia. El máximo representante de la Justicia en San Juan señaló a TIEMPO DE SAN JUAN que oficialmente no tenía información sobre el resultado de la audiencia realizada este miércoles. De todas maneras, reconoció que irán resolviendo de acuerdo al avance del caso.

En dicha audiencia, los fiscales Ginsberg y Claudia Salica pidieron formalmente al juez de garantías Matías Parrón la apertura de la investigación contra el funcionario judicial Mario Héctor Parisi por los presuntos delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial. Esto por la supuesta paliza y las amenazas proferidas contra su ex pareja, el 21 de noviembre último, en el departamento céntrico de Parisi. También pidieron investigar por supuesto encubrimiento a Juan Pablo Ortega, compañero de Parisi. Sucede que la víctima denunció que este último buscó persuadirla con dólares y pasajes para que viajara al exterior con tal de que desistiera con seguir con la denuncia.

El juez de garantías Matías Parrón hizo lugar al pedido fiscal dando inicio a la apertura de la investigación preparatoria contra los dos funcionarios, pero rechazó la prisión preventiva de Parisi. Fue así que le otorgó la libertad; eso sí, le prohibió, al igual que a Ortega, tener todo tipo de contacto con la denunciante.

El otro investigado. Este es Juan Pablo Ortega, compañero de Parisi, también imputado en la causa.

Olivares Yapur aclaró que no tiene nada oficial, pero de todas formas, por el momento, no abrieron ningún sumario administrativo contra Parisi u Ortega. “Para que haya sumario debe haber una razón prevista en la Ley y todavía no la hay. El sumario se forma cuando un agente del Poder Judicial ha sido condenado por un delito, mientras no haya sido condenado rige el principio de inocencia. Ahora, si me dicen que le dictaron prisión preventiva, ahí cambia la situación y pasamos a otro inciso de la normativa. Ahí tengo que tomar otra medida. De todas maneras, no puedo hablar de un caso particular, hablo en general. Con la sola formalización de la investigación penal preparatoria, no hay motivo aún para el inicio del sumario administrativo”, explicó el presidente de la Corte.

Explicó que en el caso de Parisi, por el informe que recibieron, el funcionario se encuentra de licencia compensatoria de feria. “Por lo tanto, mientras esté fuera de servicio y en vacaciones, la Corte no puede tomar ninguna resolución al respecto”.

El caso de Juan Pablo Ortega es distinto, aseguró. El cortista expresó que, a partir de una nota enviada por el fiscal general Eduardo Quattropani que pedía el apartamiento de Ortega del Colegio de Magistrados, la Sala de Superintendencia de la Corte resolvió “desafectarlo de su función como asesor jurídico en el Colegio de Jueces y trasladarlo a la secretaría penal del juzgado penal de Jáchal”. Sin embargo, dijo que Ortega mantendrá por el momento su designación como coordinador de la Escuela Judicial.

Si bien el cortista se excusó hablar sobre el futuro de Parisi, otras altas fuentes judiciales dijeron que la decisión está tomada. Ya buscan reemplazantes para cubrir los cargos que desempeñaba como asesor jurídico en el Colegio de Magistrados y coordinador en la Unidad Conclusiva de Causas. Este jueves se conocerán los nombres de los funcionarios que ocuparán los lugares de Mario Parisi en esos dos lugares claves. Por supuesto que la medida será transitoria mientras el funcionario siga de licencia, pero no se sabe qué pasará más adelante y dependiendo cómo avance la causa penal en su contra.