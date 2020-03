De los 53 casos de violencia de género juzgados de Flagrancia, 33 terminaron en condena

Condenado. Este es Mario Oropel, un violento que recibiò 3 años y 6 meses de prisión por agredir a la ex pareja.

De un total de 53 casos de violencia de género en los que se dio intervención al Sistema Especial de Flagrancia, 33 de los acusados terminaron con condena y 7 de ellos con prisión efectiva. Estos son los datos que resultan de la estadística elaborada por el Poder Judicial, en la cual también se destaca que 14 causas no llegaron a juicio y los imputados fueron sobreseídos, mientras otros dos salieron absueltos en los juicios exprés.

El informe tomó los casos desde fines de enero, momento en que el Sistema Especial de Flagrancia empezó a intervenir en casos de violencia de género. Esto para dar una celeridad en hechos en el que los agresores son detenidos in fraganti delito por la Policía.

Los datos indican que hubo 53 causas que llegaron a flagrancia. Catorce de esos casos, quedaron en la nada, dado que no hubo pruebas para sostener la acusación y los imputados fueron sobreseídos. De los hechos en los que se prosiguió con el proceso, 2 tienen fechas fijadas en los próximos días para el juicio y otros 2 están a la esperaba de que se programe el debate.

Según las estadísticas, otros 33 acusados ya fueron juzgados. De todos ellos, 26 recibieron condenas pero con cumplimiento condicional. Es decir que no fueron enviados a la cárcel, pero en la mayoría de los casos el juez interviniente ordenó la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, reglas de conductas a cumplir y la exigencia de que no vuelvan a cometer un nuevo delito. En caso de no respetar esas medidas impuestas, pueden ser enviados al penal.

Los que sí terminaron entre rejas son 7 de los acusados, a los que se los condenó con prisión en cumplimiento efectivo. Esto en razón a su peligrosidad, la concurrencia de delitos o sus antecedentes. Las penas varían: por ejemplo, de los que fueron enviados al penal de Chimbas hay uno que fue castigado con 6 meses de prisión, otro con 1 año y 6 meses de cárcel y a otro con una pena de hasta 3 años y 6 meses de prisión. Este es el caso de Mario Gonzalo Oropel, un violento que el 20 de febrero pasado irrumpió a la casa de su ex mujer y la atacó a golpes. También la amenazó con un cuchillo, al igual que a los policías que intervinieron para detenerlo.