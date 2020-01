Aparecieron nuevas pruebas comprometedoras que involucran a los estafadores sanjuaninos

Las estafas con casas prefabricadas (que nada tienen nada que ver con el IPV), los cursos de masoterapia, depilación, auxiliar a bordo y demás no son nada nuevo en la provincia. Durante años presuntos vendedores han utilizado diferentes métodos para embaucar a familias trabajadoras jugando con la ilusión de alcanzar la casa propia o poder capacitarse para ingresar al mercado laboral. Incluso el nuevo contexto de las redes sociales ha dado la posibilidad de que los estafadores utilicen varias máscaras para atrapar a más víctimas.

Dayana Coria es una de las personas que resultó estafada por el matrimonio de Alejandro Luna y Julieta Ovando, está última tuvo varias denuncias en su contra por el curso de auxiliar a bordo, pero el Juzgado que intervino en la causa no da información por la feria judicial. Es así que muchos de los perjudicados han optado por iniciar diferentes campañas en las redes sociales para mostrar el modus operandi que involucra a Luna y Ovando.

Conversaciones con Alejandro Luna.

“La casa que me estafó a mí era una prefabricada de 30mtrs2 con techo de chapa sing, con 2 habitaciones cocina comedor y baño, y supuestamente salía $55 mil pesos pero al final me dejaron abandonada con la plataforma que nosotros construimos” comenzó relatando la mujer. Y agregó que “el lugar donde tenían la constructora ya no existe, era un galpón donde tenía máquinas, paneles de casas prefabricadas, además muchas veces que fuimos estaban los empleados que supuestamente armaban las prefabricadas y Alejandro y Julieta casi nunca daban la cara después de que recibían la plata de las casas” sostuvo Coria a este diario.

El tiempo fue pasando y la casa nunca llegó. Es por eso que Coria decidió hacer la denuncia en el área de Defraudaciones y Estafas con intervención del Primer Juzgado de Instrucción, pero no hubo más novedades. Lo que sí recibió fueron varias amenazas por parte de Ovando en varios audios de Whatsapp que te mostramos a continuación.

Las pruebas que aportó la damnificada a sede policial fueron las conversaciones que tuvo con Luna por reiterados pedidos de que le construyan la casa. En los mismos se puede ver como la persona leía los mensajes y no le respondía. También presentó el contrato escrito con lapicera y las planillas donde figuran los insumos que incluía la compra del paquete y el pago de las cuotas que la familia de Dayana fue realizando.

Este fue el contrato que firmó con lapicera.

La denuncia de Coria en Estafas.

La denuncia fue realizada durante el mes de agosto del año pasado pero hasta ahora no hay responsables. Recordemos que Ovando tiene 24 denuncias en su contra por estafar con un curso de auxiliar a bordo que nunca contó con la certificación correspondiente. Pero hasta ahora todo indica que es otro de los tantos delitos de cuello blanco, que generalmente tienen que ver con un tipo de fraude cometido por profesionales de los negocios. La lista es interminable, e incluye fraudes hipotecarios, fraude de valores y materias primas, fraude de seguros, fraude comercial masivo, el decomiso de activos y lavado de dinero, fraude de quiebra y fraude de fondos de cobertura.