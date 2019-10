¿Amenazas cruzadas entre las familias Montenegro y Funes, tras la absolución del boxeador?

Según pudo saber Tiempo de San Juan, ambas familias -los Montenegro y la hija de Funes- estarían recibiendo algún tipo de amenaza. Por un lado, fuentes allegadas a hija adolescente de Funes -cuyas iniciales son J. F. (17)- acusan que la chica tiene miedo de salir a la calle por amenazas de familiares de Montenegro; mientras que la propia hermana del fallecido, Noelia Martinez, acusó a Funes de pasar por la casa de su abuela, en actitud amenazante.

Presuntas amenazas a la hija de Funes

Según indicaron fuentes allegadas a J. F. -hija mayor de Amilcar Funes-, de 17 años, desde que salió su padre está viviendo un "calvario". La nena tiene miedo de salir a la calle porque circula el rumor de que la familia Montenegro tendría intenciones de buscar venganza en contra de sus hijos "porque creen que serían la parte que más le dolería a Amilcar", expresaron.

Sin embargo, las fuentes dijeron que en realidad las hijas no son la parte que más le duelen ya que afirman que el boxeador nunca se habría hecho cargo de sus hijas. No así su abuelo, Eleazar Funes, a quien lo tienen como su padre ya que él si las ve cotidianamente y hasta se hace cargo.

De hecho, las fuentes allegadas a J. F. cuentan que una vez vivieron una situación de violencia extrema: "Estaban en sus casas y sintieron un ruido en la puerta, era un cuchillazo que le habían dado a la puerta de su casa. Era un hombre que después gritaba `salgan de la casa, hijas de asesino´".

Es por ello, que la adolescente falta al lugar donde realiza un deporte y también a la escuela a la que asiste. La familia habría ido a pedir una custodia policial pero supuestamente en la justicia le habría dicho que no podían ponerle custodia policial por lo que no llevaba pruebas para demostrar las situaciones violentas que están viviendo. De hecho, tienen miedo hasta de ser entrevistados por la prensa, indicaron las fuentes.

Pese a las versiones de amenazas que salieron de fuentes allegadas a la hija de Funes, una de las hermanas de Montenegro, Noelia Martinez, fue consultada por este medio sobre ello y dijo no estar enterada de que algunos de sus familiares le había jurado venganza y que jamás -al menos ella- amenazaría o tomaría algunas represalia en contra de esa hija o de ninguno de los hijos del boxeador. "Solamente vamos a ir por la parte legal, vamos a apelar la sentencia judicial", dijo la hermana.

Presuntas amenazas a la familia Montenegro

La familia de Sergio Montenegro, el peluquero asesinado en Caucete en 2016, contó que desde que Funes fue absuelto por el crimen camina por la vereda de la casa donde vive la abuela del estilista y algunas de sus hermanas. "Tenemos grabado cuando pasó por la casa de mi abuela, de 85 años, y se paró en frente mirando al hogar. Y de qué manera va a ser si no es en una actitud amenazante", dijo Noelia Martinez, hermana de Sergio Montenegro.

"No tenemos problema que camine en realidad por el frente pero que no se pare a mirar a nuestra casa, hay vecinos que lo han visto y lo tenemos grabado. Además, si mi madre se murió de pena, no quiero que a mi abuela le pase lo mismo. Ella sí tiene miedo. Por eso le pido por favor, tanto que invoca a Dios y grita por su inocencia, que pase por otro lado y no por el frente de mi casa", expresó la mujer.