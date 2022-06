¿Poco, mucho o nada?: cuánto van a gastar los sanjuaninos para el Día del Padre

El próximo domingo 19 de junio se celebra en todo el territorio nacional el Día del Padre y elegir el regalo es un desafío que se repite cada año. No querer repetir lo que se obsequió el año pasado o no gastar más de la cuenta, son algunos de los factores que los sanjuaninos tienen en cuenta a lo hora de elegir el presente.

Del total de los participantes, el 64.3% aseguró que si va a gastar, mientras que el 35.8% restante dijo que no gastará este años "porque no me alcanza".

De las personas que manifestaron que si gastarán, el 23.2% aseguró que gastarán de $500 a $1000, el 22.1% que gastará más de $2.500; mientras que el 19% dijo que gastará entre $1500 y $2500.

dia del padre.jpg

El comercio sanjuanino prepara un Outlet para el Día del Padre

Para atraer a los consumidores, so ofrecerán distintos tipos de beneficios en una amplia variedad de rubros. “Nos hemos juntado con propietarios de vinotecas y quedamos de acuerdo en ofrecer promociones, en función que el año anterior anduvo muy bien la venta de vino. Se ha comenzado una promoción de descuentos de hasta el 30%”, remarcó Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, en dialogo con Estación Claridad.

Entre las ofertas, se encontrarán 2X1 en artículos seleccionados, hasta el 50% en segundas prendas e incluso promociones de 6 cuotas sin interés con tarjetas nacionales y provinciales.

Por otro lado, Rodríguez detalló que muchos de los locales van a extender las promociones hasta fin de mes, teniendo en cuenta que sobre el 24 de junio se estará depositando el aguinaldo de los empleados estatales y también a algunos privados, y esperan que el ese dinero se vuelque al consumo. “Tenemos malas ventas y cualquier motivo es bienvenido para agudizar el ingenio y vender más”, finalizó Rodríguez.