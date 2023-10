Pese al distanciamiento, Nicole Neumann le escribió un dulce mensaje a su hija por su cumple

Este miércoles 18 de octubre Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann está cumpliendo 15 años. Desde hace diez meses aproximadamente, la hermana de Allegra y Sienna no tiene relación con su mamá. La menor decidió irse a vivir con su papá, su pareja Mica VIciconte y el pequeño Luca , y hasta el momento no pudieron recomponer el vínculo.

Pese a esto, Nicole utilizó sus redes sociales para saludar a su hija y expresarle el profundo cariño que le tiene a pesar de la distancia actual que enfrentan. “Felices 15 mi reina. Quien me dio el título de mamá”, comenzó diciendo Neumann y agregó: “Quien me mostró ese sentimiento de `amor incondicional´ por primera vez en mi vida. Qué seas siempre muy feliz. Te amo” , concluyó.

Junto con el texto Nicole compartió varias imágenes con Indiana desde que era muy chica hasta algunas más actuales tanto de ellas dos solas como con sus hermanas Sienna y Allegra. Incluso el domingo, con motivo del Día de la Madre, la modelo también compartió varias fotos de sus hijas y les escribió: “Gracias por elegirme”.

VAMOS.jpg

Un detalle que llamó la atención fue que en ambas publicaciones donde se la ve con sus hijas limitó los comentarios y nadie puede escribirle algo. En el posteo del cumpleaños de Indiana también sacó el recuento de me gusta por lo que no queda a la vista cuantas personas exactas le dieron like. Lo que sí, figuran sólo tres usuarios y en uno de ellos se puede ver la foto de perfil de Pampita por lo que quedaría en evidencia que la jurado del Bailando se solidarizó con su colega pese a los conflictos y los enfrentamientos que tuvieron en los comienzos de sus carreras.

Por su parte, Indiana celebrará su cumpleaños de 15 pero su madre no estaría en los festejos. “Este miércoles van a ir a comer a un restaurante los más íntimos. Indiana con sus hermanas, Fabián, Mica y algunos familiares”, confirmaron fuentes de primera mano a Teleshow, revelando que el plan de la fiesta en la casa se había suspendido y agregaron: “El viernes va a ir a un bowling con los amigos del colegio”.

“Después, el sábado, van a hacer un festejo más con los familiares de Fabián que llegan de Mar del Plata”, revelaron y concluyeron con que hasta el momento no hay interacción entre Indiana y su mamá Nicole Neumann. Resta esperar qué ocurre para diciembre cuando la modelo se casará con Manu Urcera y claramente sus tres hijas están invitadas a la celebración.

Para el Día de la Madre, Teleshow se comunicó con allegados directos a los protagonistas para ver si había existido algún tipo de acercamiento entre ambas aunque afirmaron que esto no sucedió. “No, nada. Ni siquiera hubo un mensaje de texto de por medio”, afirmaron y acto seguido confirmaron que Indiana no se vio con su madre sino que estuvo en Arrecifes con Mica Viciconte, su papá, su hermano Luca Cubero y algunos amigos.

Uno de ellos es Congo, un joven exparticipante de Combate que es muy amigo de Viciconte y que bautizó ese día a su hijo. Incluso fuentes le confirmaron a este medio que “Indiana se sorprendió al ver el saludo de su mamá en las redes porque no se hablan”.

