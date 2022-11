Pese al alto interés, solo 9.000 sanjuaninos reciben el IFE 5 de ANSES

Raúl Romero, titular de ANSES Rawson , señaló en dialogo con Estación Claridad que, desde el 24 de octubre al 7 de noviembre, fecha en el que se hizo el primer corte, se registraron 9.000 sanjuaninos y sanjuaninas que comenzarán a percibir la primera de las dos cuotas del Refuerzo Alimentario. “No tenemos el detalle fino de la cantidad de gente que se inscribió y no pasó el filtro de requisitos. Lo que si teníamos es el informe o el impacto de las solicitudes aprobadas. En los primeros días tuvimos mucho público que no cumplía las condiciones, superando el 70%”, dijo el funcionario.

refuerzo.jpg ANSES ultima detalle antes del pago del refuerzo alimentario.

Del total de beneficiarios de la ayuda del estado nacional, Romero señaló que, si bien hubo mayor interés de sanjuaninos jóvenes, en el listado final predominan adultos tanto hombres como mujeres que rondan los 45 años, remarcando que esto puede ser debido a que a mayor edad es mucho más complicado insertarse en el mercado laboral.

Cabe recordar que, si bien se realizó el primer corte, la inscripción continúa vigente durante todo el mes de noviembre. Quienes se incorporen recibirán la totalidad de la ayuda, es decir, $45.000 en un solo pago en diciembre.

Los requisitos, un verdadero filtro

Raúl Romero remarcó que, si bien había cinco requisitos generales, muchos de los aspirantes quedaron fuera del beneficio debido a distintos aspectos económicos.

Entre los requisitos generales están no tener ingresos formales por empleo en relación de dependencia; no cobrar ni recibir ningún tipo de ayuda por parte de ANSES; no tener obra social; no registrar inscripción en monotributo o autónomo en AFIP; y tener entre 18 y 64 años de edad.

El siguiente filtro, mucho más detallado, complicaba a los aspirantes, sobre todo a los jóvenes que no trabajan ni estudian, pero continúan viviendo con sus padres. Esto es porque uno de los ítems a revisar entre personas de 18 a 24 años eran los ingresos de los progenitores con quienes viven.

Una vez realizada la inscripción, los aspirantes al beneficio debían firmar una autorización para el cruzamiento de datos, donde se verificaba:

*Si la persona es propietaria o no de un inmueble

*Si es propietaria de vehículo o moto con antigüedad menor a 10 años

*Que el titular no tenga movimiento en cuenta bancaria o billetera electrónica en los últimos 60 días

*Que no haya realizado compra venta de dólares, bonos o títulos en los últimos 6 meses

Si no se respetaba alguno de los mencionados, automáticamente se daba de baja la inscripción. Eso dejó afuera a muchas personas en todo el país, y San Juan no fue la excepción.

Quienes consideren que cumplan con los requisitos, pueden inscribirse en la página de ANSES o acudiendo a las oficinas de la repartición.