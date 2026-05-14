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Elecciones

Perú: Este domingo se conocerá a los protagonistas del balotaje presidencial

Keiko fujimori ya esta en el balotaje. Sanchez y Belmont pelean el segundo lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Solo Keiko Fujimori tiene su lugar asegurado. Sánchez y Belmonte pelean el segundo lugar voto a voto en un lento conteo.

Solo Keiko Fujimori tiene su lugar asegurado. Sánchez y Belmonte pelean el segundo lugar voto a voto en un lento conteo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo 17 proclamará a los dos candidatos que disputarán la presidencia de Perú en un balotaje el 7 de junio, luego de realizadas las elecciones generales de primera vuelta el 12 y 13 de abril, en medio de reclamos de supuesto fraude formulados por un candidato ultraconservador.

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Según las autoridades electorales, contabilizadas el 99,982% de las actas de votación presidencial, la conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lideraba el jueves el conteo de votos con 2.877.028 votos válidos (17,179%), seguida del nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 2.014.668 votos (12,030%) y apenas detrás el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 1.993.789 votos (11,905%), a 20.879 sufragios de distancia del segundo.

Fujimori tiene su pase asegurado a la segunda vuelta, pero Sánchez y López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, según el lento conteo oficial electoral.

López Aliaga reclama que en Perú hubo un “fraude único en el mundo”, pero no mostró pruebas, también ha protestado junto a miles de seguidores frente a las oficinas del Tribunal y ha insultado repetidas veces al presidente del ese organismo.

El presidente del Tribunal, Roberto Burneo, indicó en una declaración ante la prensa que el proceso electoral peruano sigue en curso y que durante la mañana del domingo se “procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta”, reportó el diario El Comercio de Lima.

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