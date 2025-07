Quién es Gastón y el detrás del video del chori de su carro que se hizo viral

"Nosotros empezamos en 2020, cuando llegó la pandemia. Yo trabajaba en la mina Veladero y nos bajaron por el tema del COVID. Cuando me liquidaron, no sabía en qué invertir la plata. Yo, siendo joven, había trabajado en carritos y justo cuando estaba pensando en qué hacer, se dio la oportunidad de comprar uno", cuenta Gastón.

Fue así como, junto a su esposa, comenzaron a vender comidas. “Gracias a Dios, de a poco nos fue yendo bien, y pudimos comprar este carro más grande”, recuerda.

image

El esfuerzo rindió sus frutos "gracias a la buena clientela de la zona”, rescata Gastón. Pero en enero de este año, todo dio un vuelco. "Tuve un accidente. Venía en moto con el regalo para el cumpleaños de 15 de mi hija cuando me chocaron. Me quebré una pierna y no me podía mover. Quedaron mi señora y mi cuñado al frente del carro, pero las ventas empezaron a bajar".

En medio de ese contexto, su hijo Maicol le propuso una idea que marcaría el antes y el después: hacer videos para las redes. “Yo le dije que no, que no tenía idea de cómo se hacía eso y que nunca me gustó que me filmaran. Pero él insistió: ‘Yo te grabo’, me dijo”, cuenta Gastón entre risas.

El primer video fue cocinando un barroluco, y funcionó. Empezaron a hacer más. Pero el que verdaderamente explotó fue el del choripán. “Jamás esperamos que pasara lo que pasó. Fue increíble. Mi hijo viene y me dice ‘papá, escribió Fanta’, y yo no lo podía creer. Le digo ‘¿cómo sabés?’ y me muestra que era la cuenta oficial, verificada. Después empezaron a escribir influencers conocidos y fue una locura”.

El video subido hace 5 días ya cuenta más de 12.300 Me Gusta en Instagram, donde además presume casi 20.000 compartidos y alrededor de 800 comentarios, en los que la frase "es cine" se repite un sinfín de veces. Y es entre ellos que aparece el comentario de la cuenta oficial de Fanta Argentina, que en tono de broma pregunta: "¿Cómo se atreven a comer choripanes?" / "Sin mí, (no había terminado el video)".

En ese momento, Maicol terminó el Secundario: “Estaba esperando que saliera de rendir la última materia, y cuando me dice que aprobó, me cuentan que el video había salido en Tiempo de San Juan. Con tanta emoción, me puse a llorar”, confía el vendedor.

Desde entonces, todo cambió para mejor. “Muchísima gente más se ha sumado al negocio. Me llaman, vienen y me dicen ‘los vi en el video’. Anoche vino gente desde San Martín solo a comprar los choris del video. Yo creo que nos va a ir más que bien a partir de ahora, gracias a Dios. Abrimos todas las noches, de lunes a lunes”.

image

Pero la historia no termina ahí. El impacto del video también ayudó a Maicol a encontrar su vocación: "Gracias a esto que estoy haciendo ahora, me di cuenta de que me gusta. Quiero estudiar Marketing. Al video lo edité yo y nunca pensé que se iba a hacer viral. Los que salen son mi primo y su novia. Él se ríe porque dice que lo saludan en la calle".

“Para mí también fue un logro, porque esta es la empresa de mi papá”, cierra Maicol, con orgullo.

