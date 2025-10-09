Lemziu apuesta por su vocación musical con un ojo puesto en otras inquietudes

A sus 19 años , Lucas Chávez , más conocido por su nombre artístico Lemziu , irrumpió en la escena musical con un flamante EP Pariseo, que incluye tres canciones . Este joven artista sanjuanino no solo está forjando su camino en la música urbana, sino que también divide su tiempo entre los estudios de Ciencias Políticas y la carrera de inglés, demostrando una doble inquietud por el arte y el contexto que lo rodea.

La incursión de Lemziu en la música comenzó a los 13 años dentro del mundo del freestyle , donde llegó a participar en varias competiciones. Fue a los 17 años cuando decidió que era momento de elevar el compromiso: "Ya era hora de dar el salto y empezar a tomarse la música con más profesionalismo" , confesó.

El joven, quien vivió en Albardón hasta los 15 años antes de mudarse a Capital con su familia, lleva la expresión en la sangre. Su padre fue integrante de un grupo de folklore, y su madre cultiva una veta artística a través del dibujo y la pintura. Esta herencia, sumada a su propia capacidad para componer sus canciones, ha dado forma a su propuesta. El EP recién presentado, según el artista, "de cierta manera refleja un momento de su vida en el que le gustaba salir con amigos y pasarla bien".

Embed - Pariseo - Lemziu

A pesar de su enfoque en la música, Lemziu no descuida su formación académica. Actualmente, cursa el primer año de la Licenciatura en Ciencias Políticas y está finalizando la carrera de inglés en un instituto privado. Esta elección subraya su visión más allá del escenario. "En cuanto a estudiar política, es un área que me llama mucho la atención por lo que influye en nuestras vidas. Pero uno nunca sabe hasta qué punto me terminaré de conectar", explicó, manteniendo abiertas sus posibilidades.

No obstante, su pasión principal es clara. Lemziu se ha presentado ya en diversos escenarios y bares de la provincia, incluyendo participaciones en fiestas departamentales y eventos como los Juegos Evita en el Estadio Aldo Cantoni.

En cuanto al futuro de su género, se mostró optimista: "Yo siento que la movida de la música urbana en cualquier momento explota en San Juan. En cualquier momento nos vamos todos para arriba. La verdad es que hay que destacar que se está formando algo muy lindo a partir de la unión que hay entre todos los que la integramos".

Su deseo final es contundente: "Yo quiero apostar todo para poder vivir y disfrutar la música toda mi vida".