Leda del Revés, la grupalidad de músicas sanjuaninas que reivindican a la mujer creativa y su rol en el folclore

La grupalidad nació sobre 2019 con el nombre “Sede Cuyo”, en medio del debate por la Ley de Cupo en Argentina , donde se planteaba algo que había demorado en discutirse: la importancia de ser equitativos en los géneros a la hora de armar las grillas de artistas que participaban en diversos festivales o escenarios, sean de carácter local, nacional o internacional. “Algunas voces hablaban de que no habían mujeres en la música o que solo era una cuestión de que decidiéramos tocar, como si no hubieran desigualdades o barreras. En ese sentido, nosotras decidimos que nuestra conformación fuera ´de pibas´, buscando visibilizar nuestra presencia en la música y en el folclore en particular”, comentó a Tiempo de San Juan una de las integrantes de Leda del Revés.

El conjunto, que ya ha pasado por diversos escenarios no solo en San Juan sino fuera de la provincia, está conformado por Anita Jofré en el bajo, Cachi Sirerol en percusión y Gabi Trad en voz, piano y guitarra. Por su parte, la elección de la identidad elegida no fue una cuestión de azar, sino que hay todo un porqué detrás que pone en escena la historia de la música argentina.

image.png Anita, Gabi y Cachi, integrantes de Leda del Revés

Según explicó Gabi, en medio de las discusiones sobre encontrar un nombre que las representara, se toparon con la idea de recuperar a la dupla Leda Valladares y María Elena Walsh. Popularmente, la última es más conocida por las generaciones actuales, debido a sus composiciones que acompañaron nuestras infancias, pero ambas crearon más que temas populares. “Fueron pareja e hicieron muchísimo por la música popular argentina, investigando sobre el folclore, grabando discos juntas y colaborando a que muchas canciones de lo largo y ancho de la Argentina sean parte hoy de nuestra memoria y nuestro cancionero folclórico. De ahí tomamos el nombre de Leda, y del Revés por la canción de María Elena”, aseguró.

Si bien retoman algunos clásicos del cancionero popular brindándoles “su toque”, Leda del Revés trabaja arduamente en las composiciones particulares. Gabi es la encargada de la creatividad detrás de la letra, mientras que entre las tres se ocupan de darle música a cada propuesta. Los covers que interpretan son elegidos con mucho cuidado, ya que buscan que coincidan con el espíritu de la grupalidad como la ideología de cada una, sin dejar de lado las propuestas bailables, infaltables para las peñas folclóricas.

image.png

Elegir el folclore como género no fue una cuestión de azar. Las tres Ledas tuvieron distintos acercamientos al género en diversas etapas de sus vidas y sintieron refugio a la hora de volcarse sobre los escenarios con sus propuestas. No fue sencillo, ya que no solo pasa en el folclore, sino en todos los géneros donde el ser mujer lleva a que cueste un poco más ser tomada en serio. Si bien ya no se debe luchar como hace décadas atrás, aun hay quienes desprestigian el arte si viene de la mano de una mujer.

Es por eso que la propuesta de Leda es atractiva, porque son tres mujeres sobre el escenario, tres mujeres músicas, tres mujeres que no se dejaron “basurear” por los pares que intentaron hacerlo golpeando sus imágenes y autoestimas. Así, no solo lograron mostrar su música en espacios amigables sino también en lugares donde eran completas desconocidas, como el circuito de Espectáculos Callejeros del Festival Nacional del Folclore realizado en Cosquín durante este año.

image.png

El trabajo del grupo va más allá de tocar ante diversos públicos. Durante el 2024 estuvieron trabajando junto al productor musical Juan Carlos Rubio en lo que será el primer EP de la banda. El objetivo es culminarlo este año para poder potenciar la difusión del material que llegará con propuestas nuevas y frescas. Pero eso no es todo.

“Vamos a trabajar en la realización de una función teatral que implique una puesta en escena en dialogo con otras disciplinas artísticas. Nos gustaría presentarnos en festivales como el Pre Cosquín, ya que son espacios donde es posible mostrar nuevas propuestas y te permite llevar tu música a escenarios nacionales”, señalaron desde el conjunto.

image.png

Y continuaron: “A largo plazo nos gustaría poder sacar un disco y tocar en distintos escenarios del país. Nos interesa también tocar en espacios que nos permita ampliar nuestro público, sea folclore o no”.

Sin duda son cada vez más las mujeres que copan diversos espacios en la escena, donde reina la creatividad, la frescura, las propuestas que van más allá de los límites de la imaginación, siendo de mayor atractivo. Leda del Revés sabe los desafíos que tiene por delante, pero no baja los brazos en el viaje que están iniciando, donde cada día es una aventura de la mano de la música y el folclore, ya que no solo son una banda, también son amigas y familia.