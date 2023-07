"El Villano" que se propone levantar a un antiguo y tradicional club de Santa Lucía

Tenía 19 años cuando llegó a San Juan para estudiar Bioingeniería, pero la necesidad de conseguir un trabajo para subsistir cambió su destino. Tuvo distintos oficios, pero en 2007 debió elegir entre viajar a Puerto Madryn para ingresar a una importante empresa o probar suerte en una clínica sanjuanina que ese año abría sus puertas, la Mercedario. Eligió esta última opción, desde entonces es el jefe de mantenimiento de esa empresa de salud.

Frente del club.jpg La sede. Esta es el inmueble del Centro Cultural y Deportivo Villa Don Arturo en Santa Lucía.

“A lo mejor me iba bien en el sur, pero elegí continuar en San Juan. Me gusta su clima y su gente. Muchos se quejan del calor, pero a mí me encanta”, cuenta “El Patito”, como lo llaman sus comprovincianos jujeños. Él llegó de la mano de su mujer a la Villa Don Arturo. Conoció a Gabriela en el 2002 y algunos años después formaron pareja y levantaron su hogar en esa populosa barriada de Santa Lucía. Ambos tienen dos hijos.

“Una tarde, veníamos con mi mujer caminando, pasamos por el frente de la vieja cancha del club en la Libertador y Balcarce, y vi mucha gente. Me sorprendió el estusiasmo que tenían todos sus hinchas. Y me contagió tanto, que esa tarde dejé a mi mujer en la casa y volví a la cancha a mirar el partido de ‘Los Villanos’. Desde ese día me hice fanático del club de la Villa Don Arturo y me hice amigo de los muchachos”, recuerda Aníbal, quien admite que la otra mitad de su corazón futbolero es del “Lobo Jujeño”.

Villa Don Arturo.jpg En la difunta. La hinchada de "Los Villanos" en el paraje Difunta Correa para cumplir una promesa.

Al tiempo lo invitaron a jugar en el equipo. Huanco es un buen numero 5 o un 10 en la cancha. Y así se metió de lleno en la vida del Centro Cultural y Deportivo Villa Don Arturo. El club es uno de los más antiguos del departamento. Fue fundado en 1954 y su casaca lleva una banda roja atravesada, igual a la camiseta de River Plate. “Cuentan que no se ponían de acuerdo con los colores y los socios estaban repartidos entre hinchas de River y de Boca. Para definirlo, jugaron un partido de fútbol y ganaron los de River. Por eso le pusieron esos colores a la camiseta del club”, explica.

con los vecinos (2).jpg Con los vecinos. Aníbal junto a los vecinos del barrio.

Huanco hizo de todo en la entidad, desde cobrar entradas a llevar las planillas de los equipos y colaborar con los eventos sociales en la sede situada en la calle Hugo Wast. “El club es mi familia”, remarca. Junto a su cuñado y otros vecinos más jóvenes ayudaban a la entonces comisión directiva, que dirigió a la entidad durante dos décadas, pero hubo un quiebre a raíz de que en 2021 perdieron la cancha que el club ocupaba un predio de avenida Libertador y calle Balcarce. Actualmente deben alquilar las canchas para poder jugar los partidos de la liga departamental.

En Humahuaca.jpg En su Jujuy. Aníbal Huanco en las escalinatas del Monumento a la Independencia en Humahuaca con la bandera de la Villa Don Arturo.

Los más jóvenes les reprocharon a los viejos dirigentes de “entregar” o no haber hecho nada para retener el predio y no rendir cuentas de su gestión. Luego vino una disputa para el llamado a elecciones, objetivo que recién se logró en junio último. Para entonces, un grupo de vecinos y simpatizantes propuso a Aníbal Huanco como el sucesor. Él asumió el desafío. Fue así que en una asamblea de socios lograron imponerse y lo eligieron como presidente del Centro Cultural y Deportivo Villa Don Arturo.

los jugadores (2).jpg Con los jugadores. El presidente del club junto a los jugadores de una de las divisiones de fútbol.

El club tiene vida propia. En la propia sede de calle Hugo Wast hay una cancha de fútsal que siempre está ocupada. Allí también hacen otras actividades deportivas y eventos sociales, de los clásicos bingos a las fiestas familiares. Poseen una escuela de fútbol y cuentan con equipos femeninos y los varones juegan en la primera, cuarta y hasta super maxi, para aquellos que tiene más de 50 años. En Facebook también están con Sentimiento Villano.

con hinchas (2).jpg Con los hinchas. Los simpatizantes que acompañan a Aníbal Huanco.

“Nosotros participamos de la Liga de Santa Lucía, que pertenece a la Federación Argentina de Fútbol, pero todo es muy amateur. Pero siempre el objetivo es uno solo, jugar en la Liga Sanjuanina de Fútbol con San Martín, Del Bono, Desamparados y Unión. Porque “Los Villanos” no son menos y es un club con historia”, señala Aníbal.