Benjamín Ríos: ya compitió a nivel nacional e internacional y hoy trabaja de lo que sea para viajar al torneo que puede cambiar su camino en el handball

Hay historias que no pasan por los resultados ni por las medallas, sino por todo lo que hay detrás. Hablan del esfuerzo silencioso, de las ganas de no quedarse afuera y de esa decisión de ir igual, incluso cuando todo cuesta un poco más. La de Benjamín Ríos es una de esas.

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Porque mientras muchos esperan que las cosas lleguen, él sale a buscarlas. Trabaja de lo que sea, ofrece su tiempo y su esfuerzo, y hasta grabó un video para decirlo sin vueltas: necesita viajar, quiere jugar y está dispuesto a hacer lo que haga falta para lograrlo.

Tiene 18 años, estudia en una escuela técnica con doble turno y hace dos años tomó una decisión que le cambió la rutina. Lo que empezó como una invitación de un compañero de la escuela terminó convirtiéndose en una pasión que hoy ocupa un lugar central en su vida.

“Empecé en 2024 gracias a un compañero que jugaba. Fui a probar, me gustó, y con el tiempo se convirtió en una verdadera pasión en mi vida”, cuenta. Así fue como encontró un deporte que lo terminó atrapando casi sin buscarlo. Desde ese momento, todo fue a base de esfuerzo y organización. Durante estos dos años, para poder llegar a cada entrenamiento, se trasladó en bicicleta, acomodando sus días entre el estudio, el cansancio y las ganas de seguir.

“Fue un esfuerzo grande, sobre todo por los tiempos y el cansancio, pero también me ayudó a mejorar mi estado físico y a ser más constante”, dice. En ese sacrificio diario fue construyendo no solo su rendimiento, sino también su disciplina.

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Dentro de la cancha juega como extremo y lateral, dos posiciones que exigen intensidad constante. “Me gusta tener la pelota y participar en el juego, pero donde más me destaco es en la defensa, que es algo que valoro mucho”, explica.

Hoy, el handball no es solo una actividad más en su rutina. “Ocupa un lugar muy importante en mi vida, es parte de mi día a día, donde no solo entreno lo físico, sino también la disciplina y el compromiso”, asegura. Lo que lo hizo quedarse fue justamente esa exigencia que tiene el deporte. “Es un deporte muy completo, de contacto, con mucha táctica y técnica, tiene cambios de ritmo, precisión en los pases y en los tiros”, cuenta. “Me enganchó desde el principio”, agrega.

A pesar de haber empezado hace poco, su crecimiento fue rápido. Ya compitió en un Nacional B en 2024, un Nacional A en 2025 y en los Juegos Binacionales en Maule, Chile, dando un salto importante en poco tiempo.

“Creo que el momento en el que sentí que esto iba en serio fue cuando empecé a competir a ese nivel y a medirme con jugadores de otras provincias y países”, recuerda.

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Ese recorrido lo llevó a una nueva oportunidad que hoy lo tiene enfocado. Fue convocado como refuerzo por Don Bosco para jugar un torneo nacional en Mendoza, del 11 al 16 de mayo, que además sería su último en categoría juvenil. “La oportunidad surge por haber compartido torneos con el club y en los Juegos Binacionales, ahí se fueron dando los contactos”, explica. “Que me hayan convocado significa mucho, es un reconocimiento al esfuerzo que vengo haciendo y también una gran responsabilidad”.

Pero detrás de esa posibilidad aparece una realidad que no siempre se ve. Viajar a ese torneo tiene un costo importante, y desde hace tiempo junto a su familia vienen buscando la forma de poder afrontarlo. “Hemos hecho de todo: venta de empanadas, trabajos como limpiar autos, fondos, veredas… lo que sea necesario. No es algo fácil, pero siempre tratamos de salir adelante”, cuenta. El destaca “El apoyo de mi familia es fundamental. Siempre están acompañándome y empujándome a que aproveche estas oportunidades” lo que lo hace seguir luchando aun mas por su sueño.

Hoy, con el objetivo de no quedarse afuera, Benjamín decidió salir nuevamente a buscar alternativas. Grabó un video donde se ofrece a trabajar en lo que la gente necesite, como lavar autos, limpiar fondos, limpiar veredas o cualquier tarea. Su idea es ganarse la oportunidad con su propio esfuerzo, pero también entiende que toda ayuda suma. Por eso, para quienes no necesiten ese tipo de trabajos, dejó su alias para poder colaborar de forma directa.

El alias es Benja.nacional1, a nombre de Hugo Benjamín Ríos Tello, y cualquier aporte, por pequeño que sea, es bienvenido. Cada ayuda puede hacer la diferencia para que pueda viajar.

Mientras tanto, sigue haciendo lo que está a su alcance. “Estoy tratando de juntar el dinero trabajando, de la misma manera que lo venimos haciendo siempre”, explica.

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Con la mirada puesta en lo que viene, su objetivo es claro. “Mi sueño en el handball es seguir creciendo, poder competir cada vez a un mejor nivel y aprovechar todas las oportunidades que se presenten”.

Y si algo le dejó este camino, es un mensaje que repite con convicción. “A otros chicos les diría que, si realmente les gusta algo, que lo intenten. No importa hace cuánto empiecen, sino las ganas y el esfuerzo que le pongan”. Su historia todavía está empezando, pero ya tiene una marca fuerte. La de alguien que sale a trabajar de lo que sea para no quedarse afuera de su oportunidad.