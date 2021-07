Quiénes son y cómo piensan en el movimiento Libertario de San Juan

Libertarios en San Juan hubo siempre. Sin embargo, en los últimos años este movimiento tomó mayor fuerza y se convirtió en un fenómeno a nivel local. Este martes por Paren las Rotativas pasó Carlos Montiveros, quien explicó cómo trabajan y cómo piensan en el partido que tiene como referentes a Marcelo Orrego, Patricia Bullrich y Juan Bautista Alberdi. "Gracias a Dios y a Orrego tenemos prensa ahora. En primer lugar, siempre a Dios", comentó de antemano.

El dirigente explicó que el promedio de edad de quienes integran el partido Libertario Republicano San Juan es de 30 años. "Somos jóvenes. Por ahí también vio eso Marcelo Orrego y por eso también nos ha sumado. Si bien no tenemos experiencia política, eso no nos juega en contra. A la gente le gusta porque tenemos la posibilidad de sumar caras nuevas, ideas nuevas. Ideas como por ejemplo la Batalla Cultural, la cultura del trabajo, el ahorro, del estudio y la cultura que hace setenta años se ha perdido gracias a un gobierno socialista", manifestó el entrevistado.

Montiveros explicó que hay un fuerte apoyo para con Orrego y han decidido participar de su partido de cara a las elecciones Legislativas, a pesar de que hay otro sector que no lo hizo por una "cuestión ideológica". "Nos estamos metiendo en un sector que no es puramente liberal, pero creemos que debería existir un proceso. No vamos a presentar ninguna candidatura porque somos conscientes de que somos muy nuevos, pero sí vamos a sumar. No he tenido la oportunidad de dialogar con Rodolfo Colombo pero sí estoy en contacto mucho con Orrego", apuntó.

Y aclaró que "muchos dice `somos la verdadera oposición`. Yo creo que la ideología liberal es la verdadera oposición a la ideología socialista".

Por otro lado, explicó que en el movimiento no están en contra de las vacunas. "Esto me toca muy de cerca porque hace menos de un mes he perdido a mi papá y a mi abuelo por coronavirus. Entonces, en particular, creo que se podrían hacer mejor las cosas", comentó. Y agregó: "Con esto no estoy defendiendo a los médicos pero sí se nota la falta de recursos y de material. Se podrían hacer mucho mejor las cosas".

