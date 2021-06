La dura experiencia de Venerando con el Covid: un relato a corazón abierto

"La vacuna hizo que yo no llegara al área crítica, que no llegara a utilizar respirador". A corazón abierto, Alejandra Venerando, ministra de Salud Pública, habló sobre las 48 horas que estuvo internada en el Área Clínica del CEMEC (ex hospital Español) tras padecer complicaciones en su cuadro de coronavirus. En vivo en el programa Paren las Rotativas, la funcionaria contó detalles de la dura experiencia que le tocó atravesar a causa del virus.

"No la pasé bien. Al principio, uno como que minimiza los síntomas. Después, indudablemente conociendo la sintomatología, fue complejo y requerí internación. Mi estado era leve moderado, pero necesité de oxígeno", comentó Venerando en un mano a mano exclusivo con Sebastián Saharrea, en el ciclo que se emite todos los martes por Canal 13.

La ministra fue alojada en un centro de salud a principios de junio, tras presentar comorbilidades y síntomas. Por indicación médica, fue alojada en el nosocomio para su monitoreo, tratamiento y seguimiento evolutivo. En medio de la internación, fue asistida con oxigenoterapia (con máscara con reservorio y cánula nasal va alternando).

Venerando aseguró que su estado de salud no sufrió mayores complicaciones por las dosis de Sputnik que se aplicó días antes por integrar el grupo de riesgo. "Tiene un alto porcentaje de prevención, quizás hubiese atravesado instancias graves de la enfermedad. Para mí fue muy importante la vacuna, me salvó la vida. Si yo no me hubiese vacunado, con los factores de riesgo, hubiese alcanzado un cuadro grave o hubiese necesitado de un respirador", afirmó.

"La vacuna no es una cosa menor. Es lo único que tenemos en materia preventiva, más allá del distanciamiento, el alcohol y el barbijo. Es nuestro mayor estandarte, nuestro mejor escudo", agregó.

Por otra parte, la titular de Salud Pública señaló que fue "difícil" tomar el rol de paciente y relegar por unos días su función en el Ministerio de Salud Pública. De hecho, confesó que, estando aislada, no se despegó de sus funciones. "Es importante establecer el rol de paciente, aun cumpliendo otra función. Pero somos complicados. Es complejo cuando te toca ser paciente", apuntó.