Habló Orly Terranova y defendió su mensaje: "Dicen que el motocross era su legado, pero él quería vivir"

"A mí no me vengan a explicar que el accidente pudo pasar en cualquier lado. Yo anduve 13 años en moto. Si manejas con una sola mano lo haces a un 50%. Yo sigo insistiendo en mi mensaje y no me van a cambiar". Orly Terranova volvió a defender su postura respecto a la tragedia que terminó con la vida de Alberto Zapata Bacur, el joven sanjuanino de 23 años que sufrió un grave accidente cuando disputaba la segunda fecha del campeonato cordobés y este último martes fue despedido por una multitud. En comunicación exclusiva con Paren las Rotativas, el experimentado piloto mendocino apuntó contra el entorno y la federación, y contó que figuras del deporte mundial salieron a respaldar su posteo.

"Mucha gente no lo ayudó a ordenarse, entonces ahora no estamos disfrutando de esa energía y de un tipo distinto. Me parece que cada uno puede dar una opinión de la situación. Acá lo lamentable es que una vida se perdió, un tipo con mucha energía, que podría haber dado el ejemplo a lo largo del tiempo. Y esto no es contra el Wey, él debería estar con nosotros. Hablan de que era su legado y él quería vivir, su papá quería que viva. Esa discusión no existe" , comentó al aire del ciclo televisivo que se emite todos los martes por Canal 13.

Terranova señaló que el mensaje que publicó en sus redes y recorrió los medios de todo el país, con opiniones a favor y otras en contra, no fue señalando al piloto fallecido. "Nunca estaría en condiciones de criticarlo, estoy lejísimo de eso. Yo dije que los deportistas que tienen una situación de estrés hay que acompañarlos en el proceso de cambios y guiarlos, bajarlos a tierra. Si eso no pasa después las cosas terminan mal. Ese fue mi razonamiento", manifestó.

El empresario pidió un acompañamiento especial para este tipo de situaciones y que lo ocurrido el domingo en la localidad cordobesa de San Agustín, escenario de la fatalidad, sea un ejemplo de lo que "no puede volver a pasar". "Esto no es una discriminación. Cuando uno tiene una tragedia y pasas a tener un miembro menos o no podés caminar, tenés un problema y a ese problema hay que atacarlo y solucionarlo. Ahora bien, no agarras una moto y salís a correr como loco. Si ya quedaste paralítico, podés quedar parapléjico y morir. El motocross es un deporte peligroso con el Dakar, se va rápido. Y hay que cuidar a los chicos que tienen energía, potencial y una vida por delante".

Además aseguró que muchas personalidades del motociclismo de velocidad y motocross apoyaron su pensamiento. Incluso reveló detalles de su conversación pos tragedia con Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, la empresa que gestiona los Mundiales de MotoGP y Superbike. "En las redes el 90% acompañó mi razonamiento, aunque los jóvenes todavía no comprenden el mensaje más profundo. Creen que yo estoy atacando al Wey y acá, el Wey es el más perjudicado. Dicen que si no andaba en moto moría, pero ¿cómo? hay miles de maneras de canalizar el esfuerzo y la pasión. Usemos este ejemplo para no equivocarnos de nuevo. Carmelo me dice que no dejaría correr a una persona sin un brazo, que priorizaría la salud y vida por encima de la pasión", señaló

En este contexto apuntó que, aconsejado, el "Wey" se podría haber sumado a la actividad deportiva desde otro rol. Y dio como ejemplo la historia del Hans Kinigadner, hijo del reconocido ex piloto Heinz Kinigadner, quien tuvo un accidente en competencia y quedó paralítico. "Cuando pasó eso el padre le dijo ´ahora vas a acompañar el deporte desde otro lugar´ y pasó. Red Bull, por ejemplo, tiene una fundación que ayuda en estos casos y tiene equipos al costado que te dicen ´venga señor, su vida cambió´. Mi mensaje es que se puede acompañar al deporte desde este lugar como manager, entrenador. Hay millones de formas", cerró.

Mirá la entrevista completa: