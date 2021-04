El miedo en primera persona: habló la víctima de Uñates y apuntó contra la Justicia

Bronca y tristeza son los sentimientos que invaden a María del Valle Sirena tras el inexplicable error que podría dejar en libertad al hombre que la violentó por años. El juez Alberto Caballero demoró 10 días para presentar los fundamentos de la condena que le aplicó a Diego Uñates hace nueve meses y esto provocó que la Corte revocara la pena. Esto significa que el acusado podría salir en mayo del Servicio Penitenciario de Chimbas, pero también que la víctima deberá enfrentarse nuevamente a un proceso judicial y hasta toparse con su ex pareja.

"Cuando el abogado nos contó lo que había pasado nos quedamos atónitos con mis hijos, estábamos empezando el cumpleaños de uno de ellos y fue tristísimo, no parábamos de llorar. Esto no puede ser real, esto solo pasa en las novelas. No sirve de nada toda la intervención del Estado, si después el juez comete estos errores. Creo que fue un error, pienso que esta persona no está al tanto de lo que nosotros hacemos, pero el abogado defensor si, y por eso actuó", contó la mujer en una entrevista estremecedora con Paren las Rotativas.

María del Valle, quien sufrió violencia física y psicológica, hasta difamasiones en el jardín de su hijo, confesó que conocida la noticia sobre el grave error del magistrado que violaba el Código Procesal pensó en abandonar la causa. Sin embargo fueron sus hijos, de 12 y 13 años, quienes la empujaron y le dieron fuerza para seguir con el proceso, aunque reconoció que revivir el calvario sufrido a manos de su ex pareja resulta desgastante.

"Tengo miedo de encontrarme nuevamente con él. De solo pensar que lo voy a tener que ver nuevamente en el debate tiemblo del miedo, mi familia tiene miedo. Esto no puede quedar impugne, porque le das más poder para hacerlo nuevamente", manifestó la víctima.

La joven reconoció su miedo hacia Uñates, quien desde la cárcel sigue luchando por tener la patria potestad de los hijos, y también hacia su entorno. "Esto quiere decir que tiene ganas de vengarse. Siempre actuó a través de otras personas, y eso genera miedo. Más allá de que tenga una pulsera electrónica, si algo quiere hacer, lo va a hacer", aseguró angustiada.

Reviví la entrevista: