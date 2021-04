PASO 2021: Ibarra opinó de la estrategia del Frente Todos y adelantó un posible resultado electoral

La bomba política de la semana sigue dando qué hablar. La estrategia electoral que impulsará el gobernador Sergio Uñac para las PASO 2021, al armar varias opciones con integrantes del gabinete y de la mesa chica de los dirigentes más afines al gobierno, parece estar encaminada. Para hablar de esto y mucho más, este martes en Paren las Rotativas estuvo Mauricio Ibarra, dirigente político afín al oficialismo.

“La política es como la gata flora. Cuando el gobernante te dice que hay una sola lista, lo tildan de autoritario. Cuando el gobernante dice que hay varias listas, tampoco garpa. Me parece que hay que encontrar que equilibrios entre eso. Igual, no sé si esa va a ser la estrategia definitiva del Frente Todos”, aseguró el ex intendente de Rawson en los estudios de Canal 13.

Ibarra mencionó que la intención de fomentar la competencia interna le parece “excelente”, aunque señaló que por ahora no es recomendable entrar en una discusión sobre las listas y los posibles candidatos: “Me parece que ese tiempo que perdemos en la discusión de métodos hay que dejárselo a la política. Nosotros tenemos que conciliarlos con los maestros, con los médicos y sectores sociales muy fuertes. Ese tiempo es riquísimo, pero en los próximos 60 días hay que darle muchísima atención a la política, a la gente y a la agenda”.

En este contexto sostuvo: “Queda un tiempo largo para buscar las mejores estrategias y tácticas a los fines de consolidar los objetivos. Y el objetivo no es un número, sino construir gobernabilidad. Nos quedan tres años enormes, llenos de dificultades y tenemos que tener un gobernador fuerte, con políticas aceptadas por la mayoría de los sanjuaninos”.

Candidatos

Las PASO tienen fecha para agosto, aunque el Gobierno Nacional estudia posponer las elecciones. Lo cierto es que quedan varios meses, pero en San Juan ya empezó la danza de nombres que animarán la interna oficialista.

En Paren las Rotativas el consultor político Maximiliano Aguiar mencionó qué funcionarios están mejor posicionados en la actualidad; Ibarra, por su parte, prefirió no dar nombres, aunque sí bajó el pulgar a uno. Se trata de Carlos Munisaga, hoy secretario de Seguridad, con quien comparte una amistad de años. “Podría ser es uno de los dirigentes emergentes más fuertes para mí, siento cariño por él. Pero hoy hay dirigentes muy posicionados dentro del justicialismo que me parece que deberían ser ellos”, aseguró.

Resultados

Para Ibarra la prioridad es conseguir “los mejores resultados electorales” y “buscar el mayor rendimiento político para el gobernador”. En este sentido pronosticó que no habrá sorpresas en el escrutinio para las PASO y generales de este año. “Seguramente será un 2-1 (a favor del oficialismo). No creo que haya sorpresas más allá de las estrategias que apliquemos”, sentenció.