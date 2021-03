Daniela Castro, en Paren: respaldó al presidente, habló de la "vacunación vip" y opinó sobre las PASO

El último programa de Paren las Rotativas tuvo un entretenido mano a mano con Daniela Castro, hoy secretaria de Investigación del Ministerio de Defensa. Acompañada por Iván Durigón, de Fabricaciones Militares, la sanjuanina habló sobre la pandemia, la vacunación vip y Alberto Fernández, flamante presidente del Consejo del Partido Justicialista.

"Se llevó a cabo la renovación de mandato del PJ, como corresponde, después de la intervención injusta e ilegal. Ha sido muy importante el proceso que se ha dado internamente, donde los compañeros considerábamos que era oportuno que el presidente sea a su vez presidente del partido. Los efectos de la pandemia impactan, hay malestares en la sociedad. Pero también creo que el presidente ha hecho un esfuerzo muy grande y también creo que hay poderes que operan sistemáticamente sobre su figura y modelo político que lleva adelante", sostuvo la funcionaria.

Castro respaldó a Alberto, sostuvo que no está "tironeado" por los sectores y que tiene claro el modelo político: "Fue artífice de todo un camino que hubo transitar para lograr la unidad. Pensemos que no todos los dirigentes integramos el Gobierno y PJ. En algunos casos hubo fuertes disputas. Se fue priorizando la unidad hasta que se generó el Frente de Todos. Gobernar sabíamos que no iba a ser sencillo después del macrismo, que nos dejaba con un endeudamiento insólito. y más en pandemia".

Vacunación vip

"Ha sido lamentable", comentó sobre el listado de personas que recibieron de forma secreta y privilegiada la vacuna Sputnik V antes de que esta llegara a médicos, docentes, personas de edad avanzada o pacientes de riesgo. En la lista figuraban nombres de dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Este escándalo, conocido como 'Vacunación VIP', ocurrió hace pocas semanas. "En la sociedad está el deseo de cuándo llega la vacunación. Fue lamentable, se cortó de raíz a nivel nacional", agregó Castro.

PASO 2021

Por otro lado, la dirigente política sanjuanina se mostró a favor de la realización de las PASO. "Estamos en una situación muy particular por la logística, pero habrá que ver como evoluciona de la situación sanitaria, ya a esta altura es difícil suspenderla", expresó.

Mirá la entrevista completa: