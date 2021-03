Adolescente prostituida: Galvan aceptó que estuvo con la menor pero asegura que desconocía su edad

"Mi cliente (Fido Galván) acepta la relación que mantuvo con la adolescente pero desconocía su edad", expresó en diálogo con Paren Las Rotativas César Jofré, abogado del dirigente social y ex futbolista Roberto Galván, quien está acusado de mantener encuentros sexuales con una menor de 14 años.

"Galván sostiene que la chica manifestaba que tenía 17 años, por lo que se generaría una discusión de si se trataba o no de un delito. Por eso hay que investigar el ser y el deber ser. Porque si estuvo con una menor de 14 años es sancionable y repudiable. Pero hay que ver si la menor había dicho otra cosa", agregó el letrado.

César Jofré, abogado de Roberto "Fido" Galván, en Paren Las Rotativas

Por otra parte, Jofré explicó que este martes se abrieron los sobres donde estaban secuestrados los celulares de las personas que fueron detenidas por la prostitución de una menor, es decir, de Galván, el empresario Carlos Hugo Cassab y la tía de la menor, una mujer de 32 años de la que no se revela la identidad para proteger a la víctima. "Allí se va a acreditar o no si hubo contactos telefónicos. Mi cliente acepta la relación que mantuvo con la menor, aunque desconoce la edad. En estos delitos hay circunstancias donde uno puede creer que tiene cierta edad y después se encuentra con otra historia", explicó el abogado.

En cuanto a la relación del ex futbolista con la tía de la menor, una reconocida influencer sanjuanina, Jofré aseguró que ambos tenían una relación, aunque desconoce si mantuvo relaciones sexuales con ella. "Conoció a la tía por las relaciones sociales que uno va haciendo. Galván al ser un personaje conocido que está ligado al deporte y la política se relaciona con muchas personas", expresó.

Sobre la actual prisión preventiva que recae sobre su cliente, Jofré expresó: "Quizás puede haber un acuerdo abreviado con Fiscalía antes, hoy Galván está detenido en la Seccional N°36. No tenemos estrategias en común con la defensa de Cassab, ya que no se conocen entre ellos"

Para finalizar, el letrado dijo que su cliente no debería estar detenido. "Entiendo que si hubiésemos estado en el otro proceso, es decir, el anterior al sistema acusatorio que inició días atrás, Galván ya hubiese estado en libertad. Hay que recordar que el estupro es excarcelable como regla, salvo que se den condiciones personales del autor como antecedentes, el no arraigo, violencia, etc", expresó.