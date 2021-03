Robo al Derby: el seguimiento con cámaras y lo que compraron los ladrones con el botín

Sigue el asombro por el robo millonario al edificio del Derby. Hay dos detenidos, que fueron arrestados en la provincia de Neuquén, y otros dos prófugos, que aún siguen siendo buscados por las fuerzas locales. Para hablar de este golpe histórico este martes visitó Paren las Rotativas el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien junto a la Policía de San Juan y D3, comandan todo el operativo de investigación. El funcionario dio detalles reveladores sobre cómo llegaron a dos de los cuatro delincuentes y destacó la colaboración tanto de Mendoza como de Neuquén y Río Negro.

"Este hecho es histórico, no sé si es el más importante del siglo o de la década. Pero es histórico también el proceso investigativo, más allá del golpe. En la provincia se trabajó con una intensidad... 24 horas estuvieron atrás de este caso. Había indicios de que se trataba de una banda foránea, lo cual motivaba e incentivaba mucho más la investigación", comentó en los estudios de Canal 13.

El funcionario explicó que la clave para desbaratar la banda fue el sistema de video vigilancia. También las cámaras de varios edificios céntricos, como el de UPCN y el Nuevo Diario. "Eso es una señalización de que la provincia está preparada para investigar y prevenir. Con las imágenes del edificio supimos que ellos sabían que los estaban filmando, ´trabajaron´ a cara cubierta, con gorras, barbijos y guantes. Se arrastraron para evitar que sonara la alarma, sabían del sistema de seguridad, y entraron con facilidad", apuntó.

En este contexto Munisaga no dudó en confirmar que los ladrones estaban al tanto cómo funcionaba la seguridad en el interior del edificio. "Ingresan, se tiran al piso y empiezan a arrastrarse. Lo hacen por los sensores. Y así subieron las escaleras, hasta llegar a un piso donde no había alarma. Una oficina no fue abordada porque tenía mucha seguridad. A las restantes entraron porque no tenían medidas de seguridad más de las que ya habían sobrepasado. Las cámaras vecinas también fueron importantes".

Justamente una cámara aledaña fue la que captó el movimiento de la camioneta Amarok blanca en la que se movilizaban. No pudieron visibilizar la patente, ya que la tenían cubierta. Sí pudieron hacer un seguimiento del vehículo hasta que salió de San Juan y se dirigió a Mendoza. Por eso los investigadores tuvieron que viajar hacia la vecina provincia para seguir el rastrillaje del rodado. "Allá se pudo identificar la patente e investigar el hecho con precisión, en detalle. Así llegamos a Neuquén, donde hicimos 13 allanamientos y pudimos dar con dos de los sujetos. Hubo mucha colaboración de ambas provincias, los involucrados eran conocidos, tenían relación con goles en Chile, y había motivación por detenerlos", dijo el secretario de Seguridad.

Además de las dos detenciones (Alejandro Omar Palma, de 30 años, y Maximiliano Morales, de 32 años) se logró dar con la camioneta y parte del dinero robado. Una parte porque los malhechores ya habían invertido el dinero en materiales de la construcción y hasta habían comprado una casa en Córdoba. Hay un boleto de compraventa que fue hallado en uno de los allanamientos.

El caso

La mañana del domingo 21 de febrero entraron a cinco oficinas, de tres de las cuales se llevaron dinero en efectivo. En esa ocasión irrumpieron a la oficina del primer piso del abogado de apellido Turcumán, que fue el más perjudicado por el dinero robado. El profesional denunció el robo de 65 mil dólares y otra cifra importante en moneda nacional. Este miércoles trascendió la versión que, posteriormente, el abogado habría dicho que lo sustraído asciende a 400 mil dólares, según fuentes judiciales y allegados al caso, aunque no lo plasmó en la primer denuncia. Los ladrones también ingresaron a otro estudio en el quinto piso y sustrajeron 95 mil pesos, y a otra oficina del segundo piso, de donde se llevaron 100 mil pesos y 300 dólares, según los datos proporcionados por la Policía en ese momento.