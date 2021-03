El PRO local rompió el silencio sobre Cáceres-Martinazzo: ¿qué pasará con el diputado acusado de violento?

En una charla a fondo de casi media hora, Enzo Cornejo habló sobre el caso de violencia de género que salpica al PRO. El presidente del partido a nivel local visitó los estudios de Paren las Rotativas y rompió el silencio sobre la grave denuncia que pesa sobre Eduardo Cáceres, el legislador de Juntos por el Cambio que en diciembre pasado fue acusado de agredir a la dirigente del partido que fundó Mauricio Macri, Gimena Martinazzo. También contó en detalle lo que piensa Patricia Bullrich sobre el caso y se refirió al futuro del diputado nacional.

"El pro local no es Cáceres-Martinazzo. Esta es una situación de dos personas, por quienes tengo mucho afecto y tengo una amistad con ambos. Hay familias que la están pasando mal. Esto se tiene que resolver rápidamente. Sí tengo una perspectiva como legislador y sanjuanino, y es que la Justicia es muy lenta. ¿Cuándo se va a resolver? Hay que saber quién es el responsable o no de esta situación", enfatizó el referente sanjuanino del PRO.

Cornejo confesó que tiene una "visión propia" sobre el escandaloso caso pero prefirió no ponerse de un lado ni del otro. Expuso que con Cáceres habla poco y que prefiere que la Justicia y el Tribunal de Disciplina del partido se expidan para recién tomar una determinación. "¿Si le creo a Gimena? Yo creo que es una situación que ellos han llevado a la Justicia. La Justicia es la institución que tiene que resolver este problema lo más rápido posible. Acá nadie quiere llevar la balanza para un lado o para otra. Esta situación nos está afectando y hay muchos dirigentes que se ven preocupados".

Sí cruzó a Martinazzo por el proyecto de violencia contra los hombres (Ley Alejo) que presentó Cáceres. La dirigente había dicho que con esto el legislador minimizaba la lucha de las mujeres contra la violencia de género: "Es una visión de Gimena y no la comparto. Creo que Eduardo está tomando ciertas medidas, como las está tomando ella. Los dos están asesorados por personas. Por el respeto que tengo hacia las dos familias no puedo decir nada. Tampoco estuve en el lugar. Ambos son personas de bien".

La semana pasada Cornejo tuvo una reunión a solas con Patricia Bullrich y por primera vez hablaron sobre la denuncia por violencia de género contra Cáceres, quien hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados. "Patricia habla de que los afiliados saquen el sello del PRO, tanto Cáceres como Martinazzo, y no utilicen las herramientas que tenemos en el partido para beneficio propio. En este caso quiero ser puntual... las páginas personales de cada uno: Pro mujeres, Pro Rawson y Jóvenes Pro. No digo que Gimena lo esté usando, lo que se pide es que no se utilicen estas herramientas", sostuvo. Y agregó: "Con patricia quedamos de acuerdo de que no nos va a temblar el dedo al momento de tomar una determinación".

También contó que habló con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Estuvimos charlando sobre este tema en particular. Acá el punto es que estamos totalmente en contra de la violencia de género y hablamos de erradicar la violencia no solo del PRO, sino de todos los partidos".

Mirá la entrevista completa: