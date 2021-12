Miadosqui anunció su retirada de San Martín y dio pistas de su futuro: ¿político?

Después de más de 15 años integrando la comisión directiva, Jorge Miadosqui anunció su retirada del Club Atlético San Martín. El dirigente sanjuanino, quien inició su periodo como presidente en 2004 y bajo su mandato el club verdinegro ascendió a Primera en dos oportunidades, reveló en el programa Paren las Rotativas sus claras intenciones de dar un paso al costado. Además, dio pistas sobre su futuro y su deseo de ser candidato a intendente de un importante departamento.

Miadosqui, en un mano a mano a fondo en los estudios de Canal 13, se refirió primero a la actualidad del Verdinegro. El equipo tuvo una temporada para el olvido en la Primera Nacional, con la salida de Paulo Ferrari, sin poder clasificar a la Copa Argentina y lejos de la pelea por el ascenso. Si bien la llegada de "Luigi" Villalba le dio oxígeno al plantel y pista a muchos chicos del club, los resultados tampoco fueron los esperados.

"No es lo que uno pretende de la institución, de su equipo. Ya pasó, hay que mirar para adelante. Somos considerados una gran institución en el ámbito del país y esas cosas no la podemos desaprovechar. Tenemos que tratar de volver a lo que éramos", apuntó el presidente de la institución.

El dirigente también respaldó al actual entrenador de San Martín y anticipó que buscarán formar un equipo competitivo para el próximo campeonato. "Nos vamos a jugar todo lo que tenemos al ascenso. Lo vamos a hacer, vamos a buscar lo mejor. Vamos a tratar de armar un equipo sumamente competitivo. Los recursos los vamos a conseguir, lo hemos hecho siempre. San Martín no debe absolutamente nada", apuntó.

En este contexto, largó una frase bomba que seguramente hará ruido en Concepción: "He dicho y lo afirmo, o es mi último año o es mi último ascenso. Ya está". Inmediatamente fue consultado por las próximas elecciones: "San Martín perdió la mayoría de los socios y para llamar a elección era un problema. Por eso pedimos a Personería Jurídica que nos otorgue un año más de mandato hasta que se normalice esta situación. Necesitamos gente que quiera participar en el club, hoy estamos solos".

Miadosqui además de presidir San Martín, es vocal de AFA y secretario de Selecciones, cargo por el que acompaña de cerca a Lionel Messi y compañía. A pesar de su fuerte vínculo con el fútbol, no descarta incursionar en la política. Capital, es un destino que lo seduce. "No descarto nada. Si alguna vez me hubiese gustado hacer algo, mi idea clara fue la de ser intendente de Capital. Creo que uno tiene capacidad y ha demostrado un montón de cosas durante muchos años. Creo que podría... Pero no se dio porque siempre fui por el lado deportivo y sigo pensando en eso".

Pero agregó, en referencia a su función de dirigente, que "los ciclos se terminan, uno se agota. Es muy difícil trabajar como dirigente en lugares donde son asociaciones sin fines de lucro. Hay que brindar muchísimo tiempo, cosas, meter la mano al bolsillo... Son más de 20 años".