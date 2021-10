Rompió el silencio la familia del femicida de Media Agua: asegura que no la mató

Mientras se investiga el móvil que desencadenó la furia de Marcelo Vilchez, acusado de asesinar de 15 puñaladas a su expareja y madre de sus hijas, Brenda Flores, su familia rompió el silencio en Paren las Rotativas. Un hermano del empleado municipal, que no quiso identificarse y mostrarse ante las cámaras, mencionó a un tercero en la escena del crimen y la posibilidad de que el femicidio seguido de suicidio haya sido desencadenado por un robo.

"Todavía sigo pensando que no fue él, que no lo ha hecho", confesó el hombre en Canal 13. "Falta plata, ella había sacado un préstamo y mi hermano había vendido una moto. Falta plata, falta plata", insistió el hermano de Vilchez.

Para la familia del empleado municipal hubo una tercera persona en la escena del crimen. También afirman que la pequeña, hija del matrimonio y única testigo, andaba deambulando sola desde el jueves en la tarde. "Para mí no fue como dicen, espero que se descubra la verdad. Para mí no ha sido así. Creo que todo ocurrió el jueves, yo a la nena la vi ese día sola y descalza, por eso me la traje un rato a la casa y le puse los dibujitos", manifestó.

Por ahora el caso que se encamina a ser archivado, ya que el sujeto que le propinó 15 puñaladas a la víctima está muerto. Sin embargo analizarán todas las pruebas recolectadas para establecer qué fue lo que pasó y qué razón propició la agresión brutal. Según señalaron las fuentes, el cuerpo de Brenda estaba en la habitación de la hija de la pareja, mientras que el cuerpo de Vilchez, que decidió quitarse la vida, estaba en la habitación matrimonial. Se había ahorcado con alambre y sus restos yacían en la cama que hasta hace poco había compartido con la víctima fatal.

Los testimonios serán claves para armar el rompecabezas. El padre de la víctima negó una separación, mientras que mujeres allegadas a Brenda hablaron de una ruptura. "Eran excelentes personas, siempre se llevaron buen, nunca tuvieron problemas con alguien. Nunca vimos que pelearan, siempre se llevaron bien, él se llevaba bien con los hermanos y padres de ella. La familia está muy mal, no puede creer que haya pasado eso, nunca se nos pasó por la cabeza. No sé qué ha pasado..."