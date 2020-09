Juan Oviedo, a corazón abierto: "Extraño el hockey, pero hoy le doy valor a otras cosas"

Instalado en San Juan, en su casa después de cumplir con la cuarentena en un hotel céntrico, Juan Oviedo habló de todo en un mano a mano exclusivo con Paren las Rotativas. El ex hockista y campeón del mundo que colgó los patines para volver a instalarse en la provincia y a su primer amor, el Olimpia Patín Club, abrió su corazón y contó detalles de cómo transita sus primera semanas cerca de su familia, en medio de la pandemia de coronavirus.

"Como jugador lo viví al máximo, con toda la humildad del mundo. Jugué hasta los 43 años y después dirigí. Me saqué todos los gustos y aunque muchos podrían decir que podría haber seguido, pero en este momento me pasaban otras cosas a nivel de corazón y sentimiento. Extraño el hockey, el ver los partidos, el compartir los momentos, pero hoy no sé si por una cuestión de cultura o los años que pasé afuera le doy valor a otras cosas", comentó de antemano el mítico arquero de la selección nacional.

Oviedo también se refirió a cómo fue volver en medio de la emergencia y brote de coronavirus, situación que ya le tocó atravesar cinco meses atrás. "Ahora me encuentra más preparado, esto me da fuerzas y tener la espalda para aceptar esta situación", sostuvo. Y agregó: "Es importante que tengamos un grado de cultura con lo que está viviendo el mundo, no es fácil. Uno trata de apostar, abre un gimnasio, intenta seguir, pero tenemos que convivir con esto, es el camino justo".

Mirá la entrevista completa: