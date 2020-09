En San Juan 7 de cada 10 comercios ya no atiende en la siesta

Este martes en Paren las Rotativas, Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, profundizó sobre la realidad que padece el comercio sanjuanino y sobre todo los empleados. De antemano comentó que hoy, tras la posibilidad de elegir el horario de atención que brindó el Gobierno provincial, en la provincia 7 de cada 10 comercios ya no atiende en la siesta.

"Sólo el 30% ha decidido continuar con el horario de corrido, aunque esto va a ser provisorio, no va a ser de forma permanente. La idea es que haya una ley, alguna normativa, que ampare esta medida. Hace años propuse esta iniciativa y hay algunas cámaras que quieren el horario de corrido", comentó la dirigente sindical.

Y puso como ejemplo la provincia de Córdoba: "Allí, desde septiembre hasta abril se utiliza horario de corrido, mientras que el resto del año el horario usado es discontinuo".

En este sentido sostuvo que el horario "partido" es perjudicial para el empleado. "Son 4 veces que debe salir de su casa, demora mucho más en llegar tanto a su hogar como a su trabajo, porque en cada colectivos solo pueden subir el 40%, es decir 22 personas. Algunos colectivos ni siquiera paran", comentó. Y agregó: "Otros que no pueden dejar con los adultos mayores, que son los abuelos, deben tener un dinero extra para dejar su hijo al cuidado de alguien. Estamos hablando de empleados que ganan 38 mil pesos en la mayoría de los casos, no alcanza ni para vivir".

A esto le sumó la problemática que atraviesa el sector. "No hemos tenido paritarias, estaba por firmarse el acuerdo y no se hizo, la CAME no estuvo de acuerdo. Nuestras paritarias en 2020 siguen suspendidas. El aumento era de 5 mil pesos a partir de septiembre", apuntó la gremialista en el ciclo que se emite todos los martes por Canal 13 San Juan.