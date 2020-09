Cuándo y cómo será el regreso de los deportes al aire libre en San Juan

Mientras se transita la Fase III, los deportes sanjuaninos se van habilitando paulatinamente tras el brote de coronavirus en distintos puntos de la provincia. Ya están autorizadas las caminatas saludables y la apertura de gimnasios y piletas privadas, como el regreso de los deportistas de alto rendimiento. Ahora la nueva flexibilización tiene que ver con los deportes que se practican al aire libre, de manera individual y han sido un verdadero furor en cuarentena.

Se trata del running, el trekking, el ciclismo de ruta y el mountain bike (también el enduro), las disciplinas que más permisos generaron previo a la Fase 1. Según contó el secretario de Deportes, Jorge Chica, estas actividades serían ser habilitadas el lunes 21 de septiembre o antes (extraoficialmente el sábado). "No estamos eufóricos con las aperturas, pero son necesarias. En el corto plazo las vamos a tener. Puede ser desde el lunes o antes, de esa fecha no va a pasar", anticipó el funcionario en el programa Paren las Rotativas, ciclo que se emite todos los martes por Canal 13.

Pero este esperado retorno será con muchísimos cambios. Para esta nueva "normalidad" habrá estrictos protocolos a cumplir, sobre todo para respetar el distancia y evitar que las disciplinas se mezclen. Es decir que habrá días y circuitos específicos para cada actividad, con el objetivo de que no se crucen entre sí y provoquen amontonamientos. Para los controles habrá monitores, específicamente en los accesos a los circuitos.

"Lo que ocurrió antes es que convivían muchas disciplinas. El mountain bike se mezclaba con la actividad turística que son los guías de montaña o el tria. Por eso ahora hemos generado distintos circuitos para no desbordar los lugares, con una capacidad límite de permisos", comentó Chica. Y agregó: "En el ciclismo, por ejemplo, no se cumplía con el distanciamiento aunque es un deporte que no genera contagios. Pero debemos evitar puntos de encuentro para tomar un refresco. Hay que practicarlo responsablemente".

Mirá la entrevista completa: