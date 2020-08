El DT de San Martín, canalla nato, fue claro sobre dónde no quiere ver a Messi

No hay dudas que el posible alejamiento de Lionel Messi del Barcelona es el tema del momento. Los medios siguen el minuto a minuto de la tremenda noticia y los hinchas, los de San Juan también, hasta lo imaginaron al astro del fútbol con la camiseta de sus equipos. El que también reaccionó a esto fue Paulo Ferrari, quien en diálogo telefónico con el programa Paren las Rotativas, de Canal 13, no dudo en decir dónde no quiere ver a Messi.

"Vi los memes con la camiseta de San Martín. Estamos complicado con la cláusula", comentó entre risas. Y ante la pregunta del conductor si haría un esfuerzo con tal de no verlo con la camiseta de Newell´s, donde la "Pulga" jugó hasta los 12 años, respondió: "Seguro que sí, esperemos que se quede por allá. Me gustaría verlo en el fútbol argentino, pero no justamente ahí (Newell´s)".

Hay una razón. A pesar de que el flamante DT del Verdinegro es rosarino al igual que Messi, tiene una relación bastante especial con Rosario Central, rival eterno de "La Lepra". Es que en "El Canalla", Ferrari hizo divisiones inferiores y debutó en Primera cuando tenía 19 años. En 2011, tras descender con River, volvió al club de sus amores, donde jugó hasta el 2019. Aquel año empezó su carrera como DT, nada menos que dirigiendo a Central.

Mirá la entrevista completa.