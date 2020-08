Mónica Coca en Paren: quiere que las elecciones sean a fin de año y le respondió a Nasisi

Tras las fuertes declaraciones de Oscar Nasisi, actual rector de la Universidad Nacional de San Juan, faltaba la palabra de Mónica Coca. Es que el titular de la institución pública había dicho que su compañera de fórmula de los últimos 8 años "desde 2018 empezó a hacer su campaña en contra de la propia gestión". La candidata a rectora rompió el silencio en Paren las Rotativas y le respondió a Nasisi.

"Lamento que piense eso, soy parte muy activa de la gestión. No acompañar todas las decisiones, o tener un punto de vista distinto o considerar que un proyecto está vencido o cumplido no quiere decir que trabajo en contra, eso es pensar diferente o ver las cosas de otra manera", aseguró Coca en los estudios de Canal 13.

Agregó que "considerar que una idea está agotado, no es patear en contra; mis decisiones no entorpecieron la gestión”. Y aseguró que no volvería a compartir un proyecto a futuro con el titular de la casa de altos estudios.

En este contexto dijo que el estilo de gestión de Nasisi es muy verticalista y poco participativo. “El sistema universitario argentino es así. Creemos que concentrarnos en una mayor de participación de todos, es el camino”, señaló. Y apuntó que "es un muy buen momento para que una mujer esté al frente de la Universidad Nacional".

Si bien todavía no hay fecha para las elecciones, suspendidas por la pandemia de coronavirus, Coca cree que podrían realizarse a fin de año. Además de ella, Rosa Garbarino también va por el Rectorado. "Le hace muy bien a la universidad tener dos candidatas mujeres", expresó la actual vicerrectora.

Mirá la entrevista completa: