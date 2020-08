En qué departamentos del Gran San Juan volverían las clases y en cuáles no

El lunes 10 de agosto fue un día histórico. San Juan se convirtió en la primera provincia en volver a las clases presenciales en medio de la pandemia de coronavirus: fue en 14 departamentos alejados y para los últimos cursos de la primaria y secundaria. Pero todavía quedan 5 localidades sanjuaninas por retomar. Una de ellas podría ser habilitada el próximo mes, en septiembre, según manifestó el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, en Paren las Rotativas.

"Pensemos cómo van los colectivos al amanecer. Ha sido una complejidad muy grande garantizar el distanciamiento en el transporte. Las empresas propusieron colocar colectivos adicionales, para el retorno de las clases, pero es complejo económicamente", dijo de antemano el funcionario en los estudios de Canal 13.

Y agregó que, por ahora, está descartado el regreso de los alumnos en Chimbas y Rawson, que al ser los departamentos que más utilizan el transporte público serían los últimos en volver a la presencialidad.Y le abrió la puerta a los otros tres departamentos del Gran San Juan.

"La respuesta está en el tapabocas, en la responsabilidad y en la distancia social. Si cumplimos con esto las expectativas se van a abrir para más chicos en los 14 departamentos y en septiembre para algún departamento más chico del Gran San Juan. Podría ser Santa Lucía o Rivadavia. En Capital se abriría una posibilidad si hablamos que una parte de la sociedad permita que los chicos puedan llegar a la escuela en autos familiar y no usen los colectivos, además de modificar el horario de ingreso para que no coincida con el del comerciante y no se produzcan aglomeraciones en la parada", apuntó De los Ríos.

Durante el último lunes, 250 establecimientos sanjuaninos de 14 departamentos reanudaron la primera etapa de clases presenciales. El total de asistencia de alumno fue del 69,77%, en una fecha histórica para San Juan y el país. "La asimetría social es profunda en estos sectores, por lo que comenzar por allí es un acto de justicia social", comentó el ministro de Educación en Paren las Rotativas.

De los Ríos celebró el retorno de los chicos a las aulas y manifestó que lo mayoría 'tenía la necesidad de reencontrarse entre ellos, entre sus pares, con los docentes, porque hay necesidad de intercambiar gestos". En este sentido remarcó la importancia de asistir a los establecimientos educativos: "Los sustratos electrónicos han demostrado que si bien resuelven la comunicación, no resuelven la sociabilidad y la escuela ayuda muchísimo a la integración social".