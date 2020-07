Gelabert le mete presión a San Martín: habla de la salida de Ardente y de política

El panorama en los clubes de fútbol es desconcertante y San Martín no es la excepción. Son 12 los jugadores que quedaron libres el 30 de junio y todavía no hay novedades sobre posibles renovaciones. Uno de los que está en una situación de incertidumbre total es Marcos Gelabert, uno de los referentes del equipo, a quien se le terminó el vínculo con la institución verdinegra y si bien ya expresó que tiene ganas de continuar, esto dependerá exclusivamente de la dirigencia.

En una charla a fondo en Paren las Rotativas, el futbolista se refirió a su futuro y le metió presión al club sanjuanino. "Todos conocen el deseo mío y las ganas de continuar en el club. Después se verá. Estará en los dirigentes en tratar de que querer que yo siga o no, en incluirme en un nuevo proyecto o no. Son decisiones que en 10 o 15 días espero que las tomemos, de un lado o de otro. Todos saben que deseo seguir en San Martín, sino es así tengo ganas de jugar al fútbol y lo haré en otro lado", apuntó de antemano.

Gelabert aclaró que todavía no tiene contactos con los dirigentes de San Martín y que todavía no escuchó otras ofertas. "Hay sondeos como todo los jugadores deben tener, pero nada concreto. A todos les respondo lo mismo, hasta que no haya una fecha concreta de inicio de entrenamientos o cómo se va a jugar el torneo nuestro sería una forma apresurada de tomar decisiones. Lo primero es estar bien físicamente y mentalmente, y después que sea lo que Dios quiera", apuntó.

Mientras tanto, se mantiene alejado de las redes sociales y medios de comunicación. Contó que hace tres meses que no toca una pelota de fútbol por la cuarentena, pero que sigue entrenándose en el gimnasio y sale a correr seguido. "No paré nunca de entrenar. No te digo que no me tomo los domingos o no me como un asado porque sería un mentiroso. Voy al gimnasio y salgo a correr por la ruta o predio. La semana que viene voy a ver si puedo entrenar con otros chicos que están jugando de forma profesional. La idea es poder juntarnos y pegarle a la pelota", sostuvo.

Fuera de juego

No es sólo fútbol lo que hay en la cabeza de Marcos Gelabert, el experimentado jugador que ya lleva siete años vistiendo la camiseta de San Martín. La pandemia, crisis y lo que sucede en la calle son también temas en sus charlas diarias. "Es difícil hablar del país. Hace 8 o 12 años que no se están haciendo bien las cosas, hay que ser realistas. Acá lo único bueno es que tuvimos la suerte, con el tema de la pandemia, de que no arrancó primero acá y se tomaron decisiones con el diario lunes. Parece que se están haciendo bien las cosas", expresó.

El Pampa fue uno de los 130 jugadores que el año pasado firmó una solicitada en apoyo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la entonces fórmula del Frente de Todos. También lo hicieron científicos, intelectuales y actores, pero ninguna carta tuvo tanta repercusión como la de los deportistas, entre ellos el arquero Nahuel Guzmán y el entrenador Pedro Troglio. "En su momento los apoyé porque me pareció que se estaban haciendo mal las cosas, pero anteriormente también se habían hecho muy mal las cosas. Esperemos que de una vez por todas esto pueda cambiar por el bienestar de todos los argentinos", dijo.

