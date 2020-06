Debate: la actualidad política y sindical con dos referentes sanjuaninos

Para hablar de la actualidad política, sindical y judicial, este martes visitaron Paren las Rotativas el titular de Anses y el secretario general del Gremio de los Judiciales. Se trata de Pablo Ruiz y Sebastián López, quienes hablaron de la pandemia y cómo esta emergencia sanitaria inlfuyó en cada repartición.

Ruiz contó sobre su arribo a la oficina de Anses y cómo trabajan en tiempos de coronavirus. "Nos tocó un parate muy largo, después una cantidad de enorme de turnos programados. En este contexto se trabajó vía virtual y telefónica, sabemos que hay una demanda importante. Teníamos la necesidad de abrir Anses. En San Juan atendemos a 400 mil personas entre todos los beneficiarios", apuntó.

El titular del organismo también profundizó sobre el IFE, beneficio que en este segundo pago alcanzará a unos 26 mil sanjuaninos. "Nos queda un tercer pago, que todavía no tenemos un número, a la que hay que generarle el CBU. Hay mucha gente que no tiene cuenta bancaria o que la tuvo y no se acuerda. Ese es un problema. El acceso limitado al Internet es un problema que tenemos constante y tenemos que dar respuestas rápidas".

López, por su parte, señaló que la Justicia en San Juan desde el día uno de la cuarentena obligatoria está trabajando. "Seguimos cumpliendo funciones de acuerdo a los protocolos nacionales. Los empleados trabajaron siempre. En Flagrancia fue con asistencia, en Familia fue normal y en el Foro Penal con distintos plazos y distintas urgencias de ferias. La gente de mantenimiento han estado desde el día uno".

El secretario general de UJ además contó que en este sector se registraron dos casos sospechosos, uno fue público al tener contacto con el neumonólogo del quinto caso. "Tuvimos un caso en 9 de Julio, pero no tuvo mucha difusión como el otro. La chica estuvo aislada y se cumplieron con todas las medidas de prevención", señaló. Y agregó que estos dos casos generaron" mucho miedo" y un tironeo con un grupo de trabajadores que "pedía la normalidad en Tribunales".

Mirá la entrevista completa.