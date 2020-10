El homenaje de un sanjuanino a Quino: "Fue el maestro de los maestros"

Este martes en Paren las Rotativas homenajeamos a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El entrañable dibujante y humorista gráfico nos dejó a sus 88 años, y con Gustavo Idemi, famoso dibujante local, recordamos su vida y obra.

"Fue el maestro de los maestros. Para la generación que ha crecido leyendo Mafalda, y más si sos dibujante, fue inevitable que tomara cosas de Quino. Fue admirado por su poder de síntesis y su humor, que ha perdurado tanto. Yo decía ´claro, cómo no va a perdurar el humor de Quino, si seguimos teniendo los mismos problemas políticos y lucha de poder´, expresó el ilustrador sanjuanino.

Quino falleció el miércoles pasado y la noticia entristeció a toda una generación. Se trata del humorista gráfico más internacional y más traducido del idioma español; y quizás también el más querido. Para Idemi seguirá vigente por siglos, sobre todo por el más famoso de sus personajes: Mafalda; la niña sabia y respondona.

"Ha influido en muchos dibujantes, algo de mis trazos tiene que ver el haber consumido Mafalda y todo lo que trabajó Quino. Al menos intentas copiar algunas cosas, obviamente no llegamos ni a sus talones. Tenía una facilidad de dibujar detalles... Cada cosa que ponía en un dibujo, no solamente en Mafalda, estaba pensado. Y en eso me siento identificado, en buscar que los dibujos tengan esos detallitos que la gente después descubra", sostuvo Idemi.

Mirá la entrevista completa: