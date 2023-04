Yolanda Agüero castigó al sector de Vallejos con una dura frase y un relato sugerente

“Lo que ha sucedido es algo muy irrisorio. Cuando vino Javier, esta persona contrató a dos patovicas. A esto no lo he dicho por no ensuciar o hacer un culebrón. Pero el Partido Libertario no se hace presente y este hombre trata de tener agresión sobre mi persona y realiza una maniobra con la peluquera de Javier y se arma esta agresión en la Plaza 25, que salió en todos los medios”, comenzó relatando Agüero.

Fue en ese multitudinario encuentro en el centro de la provincia que se produce la foto entre Milei y Vallejos, según señaló la representante del Partido Libertario: “De ahí hurta y roba. Le da la mano a Javier Milei y con esa foto explota y a todo el mundo engaña, dice que habla y tiene trato con Javier y no es así. No lo digo yo, no lo tiene. Lo voy a comprobar. Aprovecha esa foto la recorta y de ahí hace toda la publicidad”.

Agüero insistió que Desarrollo y Libertad, frente en el que jugará electoralmente el 14 de mayo, es el único representante de Milei en San Juan. En este contexto redobló la apuesta con Federica Mariconda, candidata a vice de Vallejos, quien había dicho en Paren las Rotativas que el empresario “encarna perfectamente el espíritu de Milei”. “Mariconda, al hablar, es cómplice de todo. Es cómplice de delito. Lo que están haciendo es grave. Vallejos siempre decía que era libertario y nunca lo tuve afiliado al partido. Si hubiese querido hacer bien las cosas hubiera venido a hablar las cosas conmigo. Pero como siempre se creyó inferior a mí, no lo hizo”, expresó contundente la dirigente.

Pero eso no fue todo. Porque Agüero contó en Paren las Rotativas que Vallejos le robó cinco asambleístas que hoy integran su frente como candidatos a intendentes de diferentes departamentos.

Mirá la entrevista completa