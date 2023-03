Tras el aumento, el 81% de los ingresos coparticipables de San Juan se usa para pagar salarios

Acto seguido, López informó que "esto significa un incremento de 4.900 millones mensuales más en la nómina salarial, estamos llegando a los 18.000 y me remito a que estamos a los 22.000 millones de ingresos mensuales. Tenemos muy poco margen para todos los objetivos que tiene el presupuesto, pero creíamos muy necesarios que hubiese un impacto". "La última decisión la tuvo el gobernador. Entendió que era importante incrementar el poder adquisitivo de quienes prestan servicios al estado", contó.

Sobre si habrá algún tipo de ajuste, la ministra enfatizó en que el equipo de Hacienda está afinando el lápiz, redefiniendo partidas. Ajustar no, redefinir objetivos, hablar con cada ministerio".

La funcionaria resaltó el rol del Estado en la economía y dio como ejemplo la Fiesta del Sol. "Uno mira lo que genera. Convertirse desde el Estado en generadores del crecimiento, que lo hemos logrado. Cuando uno mira el Producto Bruto Geográfico de la provincia y ve cómo ha crecido -con errores, con muchas cosas para hacer- pero el cambio uno lo va notando en las estadísticas", graficó.

Y se refirió a los autoconvocados: "A quien no le gustaría un 100 o 200 de incremento salarial. Ahora, seríamos demagógicos al ofrecerle lo que quiere escuchar y después no pagárselo. Hay que ser muy responsables. Los recursos son de todos los sanjuaninos. El gobernador tiene la responsabilidad de administrarlos". Dio un ejemplo que la toca de manera directa: "Tengo docentes en mi familia. No vivo en un tupper. Si había una premisa que hemos mantenido es que le ganan a la inflación. Las comparaciones son odiosas, pero estamos dentro de los primeros lugares. Por arriba de la media nacional".