Mano a mano con Olivera y Peluc, la dupla que dio el batacazo en San Juan de la mano de Javier Milei

"El que sí lo vio fue Javier. El día que estuvimos en el Tigre hizo mucho hincapié en que salgan a cuidar los votos porque los votos están", afirmó el dirigente. En el mismo sentido opinó Olivera, un joven contador de 36 años que tiene gimnasios. "Nosotros cuando estábamos en la campaña, fuimos a caminar, a visitar comercios., la gente se nos acercaba y nos daba su apoyo. Había un ánimo de cambio. Esperábamos una muy buena elección", comentó.

El joven candidato marcó que la "gente está cansada, quieren un cambio". Contó una infidencia: "El lunes fui a una casa electrónica y me dijeron que no les alcanza. 'Tenemos paritaria cada tres meses, pero no nos alcanza para nada' me dijeron".

Olivera también comentó de dónde surgió su figura como político: "Arranqué con José en el partido ADN. Soy contador. Empecé llevando los números. Después de una relación de muchos años, me fui sumando a los equipos técnicos, fui viendo el ambiente. Justo se dio la casualidad que se buscaba gente joven que no hubiese participado en las elecciones. Se me dio esta oportunidad".

Nota paren jose peluc y Bruno Olivera

Por otro lado, Peluc evaluó que Milei es el mejor candidato para la realidad argentina. "Te puedo asegurar que es una persona que tienen estudiada la situación en la Argentina. Tiene un estudio minucioso. Va a dar en la tecla en cada medida porque ese estudio lo hizo antes de meterse en la política. Nos viene demostrando que los tiempos de la política los ha manejado bastante bien. Hace dos meses nos dijo que este iba a ser el resultado", dijo.

Además, describió a Milei como "una persona muy estudiosa. Necesita un lugar tranquilo y en silencio para concentrarse lo que hace". Y reveló "cuando vino a San Juan almorzó solo en su habitación y estaba leyendo. Las reuniones que tiene son muy puntuales. Del tema que le hables, ha leído o sabe".

Al respecto de la reacción de los mercados, la suba del dólar y la desconfianza de los empresarios, Peluc explicó: "Hoy se comunicó el FMI con Karina Milei. Los pueblos no se suicidan nunca y han elegido. Los empresarios que manejan la tendencia de los precios pueden tomar estas medidas porque son parte de este sistema, son empresarios. Van a hacer campaña del miedo junto con algunos medios. Lo bueno es la respuesta: el pueblo va a soportar lo que venga con tal que haya un cambio".

Sobre el rol del Congreso, en donde Milei estará en franca minoría, Olivera dijo "el que vota a Milei tiene que entender que necesita ese músculo legislativo. Se discute con argumentos. Dimos a conocer nuestro plan de gobierno. El Congreso va a tener que entender que la gente votó ese cambio. Son mejoras necesarias para que el país empiece a crecer".