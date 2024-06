Los Gioja, juntos en Paren: recuerdos de un tiempo tormentoso y filosos con la realidad

De arranque, César contó cómo le dijo a su padre -radical- que él militaba en el peronismo y en la reacción que tuvo. "Una vez, yo vivía acá en San Juan, estudiaba acá, y mi viejo vivía en Jáchal. Entonces, se había venido a la Ciudad, y por supuesto, íbamos a almorzar juntos. Íbamos caminando frente a la iglesia de la Merced y le dije 'mirá viejo, yo te quiero contar que no soy radical'", comentó. Entonces, el padre le contestó: "Bueno, no sos radical. Vos tenés tu derecho a hacer lo que vos quieras", pero la intriga le ganó y le preguntó "qué sos", a lo que César respondió: "Soy peronista, viejo". Y el hombre se mostró aliviado: "Ah, peronista, metele. Yo creía que eras comunista".

En cambio, César dijo que no hizo lo mismo con Leonardo: "Nunca le he dicho que sea peronista. A algunos otros sí, pero a él nunca. Nunca, nunca". Por eso, Leo tomó el guante y contó sus primeras vivencias en política. "Los primeros recuerdos que tengo en política son en la campaña de gobernador en el 83", que encabezó el mayor de los Gioja. "O sea, íbamos a los actos y siempre nos íbamos a comer alguna cena o algún lado, yo tenía 12 años. Entonces, a ver, son recuerdos y es natural" que sea peronista.

Para César fue un error presentarse como candidato a gobernador en el regreso a la democracia. "Era muy joven, tenía 30 años y moneditas", pero "la sociedad de San Juan requiere de "algún nivel de experiencia". Sin embargo, "me votaron y fue bastante buena la elección, armamos muy buen equipo. Pero me faltó y además trabajé contra Bravo, que era un operador político importante. Y además tenía el manejo de toda la estructura oficial y partidaria". Reflexionó sobre la campaña y dijo que mientras él tenía la propuesta ideológica de "liberación o dependencia", Bravo "repartía colchones y repartía bolsones".

En otro pasaje, César recordó el pacto que tuvo con José Luis Gioja y que se rompió con la enmienda de la reforma constitucional y el tercer mandato. "Le tocaba a José Luis y después me tocaba a mí y no pasó nada", dijo. ¿Hubo traiciones? "Fue un análisis diferente, el hizo uno y yo otro, de las necesidades de la realidad", respondió. No quiso ahondar más. Ante la consulta de los periodistas sobre si había acordado mandatos intermitentes entre los dos, "por ahí va el ruido, por ahí va el ruido. Pero bueno, yo aprendí que en política las circunstancias están por encima de los compromisos particulares".

En el medio de aquella disputa entre el Sí y el No a la enmienda constitucional quedó Leonardo, que es hijo de César, pero trabajaba con José Luis. "Yo creo que, en esto, los dos, José Luis y mi viejo, me respetaron siempre, que yo siguiera haciendo bien mi trabajo y no me metiera en este problema. Ustedes los medios también en esa cuestión fueron respetuosos. Yo venía trabajando con José Luis desde el año 93. Entonces era una cuestión en la cual era muy complicado meterse", marcó.

También, ambos opinaron sobre la renovación del Partido Justicialista en el orden provincial y nacional. César dijo que "la Iglesia es bastante clara. Eligen a alguien, que es lo que yo digo de (juan Carlos) Quiroga Moyano, a alguien que no tiene capacidad de daño y no tiene necesidad de hacer daño, para generar un tiempo de renovación en serio. Donde cada uno pueda, de nuevo, mostrar sus idoneidades, sus habilidades, sus capacidades. Y entonces, lo mismo posa con José Luis a nivel nacional, está sin capacidad de daño". Es más, reconoció una virtud en su hermano exgobernador: "Es un hombre sin capacidad de daño que puede manejar o crear ese ámbito de renacimiento que necesita, evidentemente, el movimiento justicialista".

En ese sentido, ambos dieron un veredicto sobre el futuro electoral de José Luis Gioja. El hermano mayor de los Gioja aseguró que el Flaco hubiese ganado las elecciones del 2023 si Sergio Uñac no desdoblaba las elecciones entre intendentes y gobernador. "Él perdió la elección última porque se doblaron las elecciones. Si no se doblan las elecciones, José hoy es el gobernador de San Juan", afirmó César. En tanto, Leonardo comentó que Uñac nunca preguntó qué hacer con las elecciones, no pidió ningún consejo. "Nunca estuvo sobre la mesa el 'che, aconséjenme qué hacer'", dijo. Sin embargo, los dos creen que el tres veces gobernador no debería presentarse a una nueva elección. "Si a mí me preguntan, yo le diría que dedique el tiempo que nos queda, de alguna manera, para darle continuidad a través de los consejos, del adoctrinamiento, de la transmisión de la experiencia, a otros compañeros. Le aconsejaría que no, pero respetaría su decisión", dijo César.

Sobre la autocrítica del peronismo tras las sucesivas derrotas electorales del 2023, el exsenador nacional reflexionó: "Creo en la democracia y creo que hoy está en peligro precisamente porque no hay niveles de participación creciente, compromiso de los ciudadanos. El peronismo tiene una deuda con la sociedad en función de lo que estoy criticando. Hay que hacer una autocrítica porque hay muchas cosas que evidentemente se han hecho mal y hemos hecho mal. Porque en definitiva creo que hay un descreimiento en la sociedad de que la democracia es efectiva para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Entonces se apela, y es el resultado de Milei también, se apela a un tipo en el cual no queda muy claro qué piensa, que no cree en las instituciones democráticas, que no cree en el Congreso, porque ha habido una desconfianza".