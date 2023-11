Jubilación, planes y economía: el fuerte debate de representantes sanjuaninos de Massa y Milei

Ante la consulta de porqué los electores deben elegir entre Milei y Massa, la excandidata a intendenta de Rivadavia dijo que “Milei representa lo nuevo, la gente pide imperiosamente un cambio ” y Castro la cruzó diciendo que “es nuevo en la política pero su presencia en la Cámara de Diputados no es bueno, tiene poca asistencia, votos polémicos. A lo mejor Javier es una figura nueva para la política pero está rodeado de gente que no es nueva. Hoy está sentado con la casta . Un día habla de dolarización y luego no, presenta idas y vuelta, contramarchas como es el caso con Bullrich y Macri”.

El excandidato a intendente de Capital agregó: “nosotros del lado de Massa estamos tratando de defender una Patria grande, unida, modelo exportador. Sabemos que le ha tocado una parte difícil, se hizo cargo de la economía en el momento más complicado. Es una persona con mucho conocimiento del Estado. Me parece que lo que queremos es certeza y estabilidad”.

Representantes de Massa y Milei debatieron en Paren las Rotativas

Pero no quedó allí la discusión y Verón disparó contra el actual ministro de Economía al mencionar que “Massa ha demostrado que estando en el poder no puede hacer lo que promociona para ser presidente. Hay algo que no condice, podría bajar la inflación en este momento y tener un país productivo para exportar. A diferencia de nuestro proyecto, él (por Milei) siempre presentó un proyecto de país productivo para poder bajar el empleo público. Haría un ordenamiento total. Despidos no van a haber, habrá una reestructuración del Estado”.

Los televidentes también tuvieron lugar para preguntas y una de ellas fue sobre si Milei es una persona exaltada, a lo que Verón contestó que “Javier tiene una personalidad que es visible, él no tiene esa exaltación, lo hace para hacerse notar dentro de los candidatos”.

Por su parte, la consulta para Castro fue sobre que hará el exintendente de Tigre con los planes sociales, a lo que contestó que “hoy Massa firmó que desde el 1 de enero, todos los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasan a ser trabajadores. Los planes fueron para una necesidad. Los planes ahora sólo serán manejados por gerencias de empleo. Por su parte, Verón se metió en el tema para aclararle a Castro que “Milei presentó esa idea y dijo que iba a convertir los planes sociales en trabajo”.

Por último, a ser consultados sobre qué pasará con los jubilados, la libertaria dijo que “las jubilaciones no se privatizarán, se recompondrán en una tercera etapa del gobierno. Habrá una nueva regulación de leyes laborales” y Castro retrucó: “nosotros queremos defender este sistema público, Milei considera que los medicamentos que tiene el PAMI son subsidios y él los quiere eliminar. Massa ha hecho bonos de refuerzos porque entiende que el consumo es muy importante”.

Los dos representantes expusieron las ideas y defendieron a sus candidatos a presidente con la finalidad de seducir al electorado de cara a las elecciones que definirá el conductor del futuro de los argentinos.