Gustavo Usín: el valor de la impronta Orrego, el cambio del Código Electoral y la selección de jueces

Paren las Rotativas Mauricio Ibarra, sobre el PJ sanjuanino: el deseo de volver a gobernar en 2027, la salida de Baistrocchi y por qué el bloquismo no es "ex"

El legislador sanjuanino destacó la impronta del actual gobernador, Marcelo Orrego, en la gestión pública. Resaltó la reducción del gasto público, la disminución de la planta política, la reactivación de la obra pública, la baja de impuestos y la búsqueda de consenso como pilares fundamentales del gobierno.

"Marcelo ha puesto su impronta en bajar el gasto público, reducción de la planta política. Dijo del 30%, ya lleva más del 30% en la reducción. Fue el primero gobernador del país que restableció la obra pública. Que bajó impuestos. Que bajó impuestos, fue el primero en bajar impuestos. Y eso no es una cosa menor. Yo creo, y lo conozco a Marcelo, y conozco su capacidad de diálogo y de trabajo, y lo que le está poniendo. El destino de este gobierno es que le vaya bien. No hay otro destino. No tiene otro destino que que le vaya bien. Le está poniendo todo, los ministros le están poniendo todo. Están aplicando la marca de Marcelo, que es el diálogo, la búsqueda de consenso, que en la Cámara también nos toca ese trabajo. Así que el destino del gobierno de Orrego es que le vaya bien", afirmó Usin.

Embed - Gustavo Usin (Actuar) en Paren las Rotativas

Reformas electorales

El diputado anticipó que este año se abordará la discusión sobre la readecuación del sistema electoral en San Juan. Enfatizó que la búsqueda de un sistema más moderno y acorde a las nuevas realidades es fundamental, sin subestimar la inteligencia del electorado.

"Vamos a abordar este año seguramente, porque así ha sido la orden, la bajada de línea o la idea que ha transmitido el gobernador, de readecuar el sistema electoral, cambiarlo, no sé cuál, ponernos de acuerdo. O sea, ya quedó demostrado de que ningún sistema electoral te garantiza ganar una elección. No hay que subestimar a la gente. El que la cambia, pierde. El que la cambia, pierde. No te garantiza nada. Entonces busquemos algo que sea para el futuro, que se adecue a las nuevas épocas, que imitemos otros ejemplos. No es urgente. Modernicemos", comentó.

Selección de jueces

Respecto a la selección de jueces, Usin manifestó la necesidad de un sistema más transparente que permita el acceso a los mejores candidatos. Reconoció la labor de los jueces actuales, pero consideró que el proceso de selección debe ser mejorado.

"Queremos cambiar el sistema de selección de jueces. ¿Cuál? Hay que debatirlo. Un sistema más transparente, que lleguen los mejores. No quiere decir que los que hayan llegado no son buenos. No quiere decir que los que estén ahora no sean buenos", afirmó. "Si tienen que impartir justicia, tienen que hacerlo con el profesionalismo y en la búsqueda de la independencia y de la excelencia. Hay otra cosa, el amiguismo, el sectarismo. San Juan tiene un presupuesto muy lindo para la justicia. Entonces nos merecemos una justicia sin ese tufillo", sentenció.