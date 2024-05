Fabián Gramajo: "No me molesta que me digan traidor, hay muchos que son los Poncio Pilato de la política"

Consultado luego sobre si le gustaría encabezar esa renovación, el ex compañero de fórmula de José Luis Gioja señaló que su actualidad lo encuentra recorriendo la provincia, conversando con todos los sectores y muchos dirigentes para buscar un marco de unidad: "No pensamos de la misma manera, porque si no, no existiría el concepto de unidad. En ese camino hay muchos hombres y mujeres de bien que están capacitados y formados también para poder conducir el partido Justicialista y poder proponer de cara al futuro un modelo absolutamente superador".

En este contexto, cuando se le consultó si le molestaba que un sector del peronismo lo tratara de "traidor" por su alianza con José Luis Gioja, Fabián Gramajo expresó que: "No me molesta que me digan traidor, hay muchos que son los Poncio Pilato de la política también. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros hemos sido víctimas de alguna manera de las cuestiones del anonimato, de panfletearnos, de escribirnos en los carteles, de llevarnos a las redes sociales y desde ahí generar mucho daño. No pueden estar haciendo estas cosas porque una persona pueda pensar diferente, pueda tener otra mirada".