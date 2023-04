Camus, durísimo con Rubén García: "Es inexplicable que hayan dejado este paquete"

Camus fue contundente y manifestó su malestar con la actual y también con las anteriores gestiones del departamento rawsino. Sobre los últimos cuatro años, en concreto, expresó que está muy desilusionada por la falta de limpieza y planificación para llevar adelante obras.

"Hace años que el departamento no avanza. Tengo hijas y no tengo dónde llevarlas, no hay ninguna plaza en condiciones. La falta de gestión se nota. Es un reclamo que los vecinos hacen todos los días. Todos los días los vecinos salen a levantar Rawson, pero el municipio no ayuda", apuntó.

También contó que en las caminatas de campaña se encuentran que rawsinos que les piden más seguridad, pero lo que más se repite en cuanto a reclamos es la limpieza de las calles. "Los comerciantes sufren la falta de limpieza de las calles, y así pierden clientela", expresó.

Por otro lado, remarcó que con su equipo vienen trabajando desde hace años en el departamento, llevando a cabo diferentes acciones en beneficio de los vecinos: "Estamos creando solucionando en los barrios. Abrimos la primera casa de mujeres, hemos creado una cooperativa de construcción que aloja a y abraza a 100 vecinos y vecinas, hemos creado una cooperativa para mujeres que sufren violencia de género".