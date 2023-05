Andino: fuerte con la oposición y por qué decidió ser candidato a los 26 años

Cristian Andino en Paren las Rotativas

"Yo no vengo de familia política que me haya transmitido la vocación. El motor fue cuando me tomaba el 18 A para estudiar en la facultad cruzaba el puente y veía que en otros departamentos había asfalto, viviendas y después cuando volvía era la nada misma. La desidia total de San Martín fue el motor", recordó. A pesar de que su padre no quería saber nada, porque temía que no se recibiera, Andino se recibió en 1998 y arrancó su militancia en un partido departamental. En 1999, resultó electo con 26 años como concejal por cuatro votos y con Ley de Lemas.