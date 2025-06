Redescubrir el estilo: mujeres de más de 40 y cómo atreverse a romper la rutina

Pero el mundo de la moda ha cambiado, y está gritando algo claro: el estilo no tiene fecha de vencimiento . Las pasarelas, las marcas y las grandes personalidades representantes de la moda han comenzado a mirar hacia la elegancia madura con nuevos ojos. Entonces, te pregunto, ¿por qué no te animas a probar algo distinto ?

El miedo al “¿qué dirán?”:

Una de las principales barreras es el juicio externo y (estoy seguro) cuando miras que comprarte, tu cabeza una y mil veces dice una y otra vez las mismas frases: “Eso es para chicas jóvenes”, “a mi edad no puedo usar eso”, “ya no me queda bien lo moderno”. Estos pensamientos, tan comunes como limitantes, no solo frenan el estilo, sino también la expresión personal.

La moda, lejos de ser frívola, es una herramienta poderosa de autoestima. Sentirse bien con lo que una lleva puesto impacta directamente en cómo se enfrenta el día, la mirada en el espejo y la confianza en cada paso.

¡Ojo! no te confundas, tampoco se trata que debas seguir todas las tendencias. Adoptar nuevos estilos no significa renunciar a quién eres ni vestirte como alguien de 20 años. Se trata de actualizar, de integrar pequeños cambios que renueven tu guardarropa sin traicionar tu esencia. Te voy a ayudar un poco…

Tips y cambios para actualizar tu armario:

Cambia ese blazer negro siempre estructurado por un color de tendencia.

Atrevete en este invierno a usar ponchos, ruanas, pashminas imponiendo otros estilos de abrigos que son cómodos y fuera de lo común.

Incluye accesorios contemporáneos, como unas gafas grandes que siempre marcan estilo y son accesorios necesarios para completar un outfit

Apuesta por botas caña alta en tus outfit. Siempre aportan elegancia ya sea que uses con pantalón o polleras a la altura de la rodilla.

He venido para ayudarte y es por eso que me gustaría guiarte a que puedes dar ese primer paso:

Haz limpieza de armario: Liberate de lo que ya no te representa. Prueba con un cambio sutil: Un nuevo corte de pelo, un color de labios diferente, una blusa con un diseño inusual. Consulta a un estilista o una tienda de confianza: A veces, una mirada externa ayuda a ver lo que tú no ves. No te limites por la talla ni la edad: Viste lo que te haga sentir poderosa.

La edad no es tu enemiga, muy por lo contrario, es necesario que comiences a verla como tu gran aliada. Después de los 40, muchas mujeres alcanzan una seguridad en sí mismas que antes no tenían. Es el momento perfecto para usar la moda como un reflejo de esa libertad. Cambiar no es perder, es ganar posibilidades. Hoy me quiero despedir dejándote una pregunta para que pienses... ¿Y si tu mejor versión aún no ha salido del armario?