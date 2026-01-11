Premios Globos de Oro 2026: glamour, lujo y tendencia en una alfombra roja que deslumbró

La temporada de premios ya está en marcha y, como cada año, los Globos de Oro 2026 abrieron el juego con una alfombra roja que no pasó desapercibida. Desde temprano, las miradas del mundo se posaron en California, donde las grandes figuras del cine y la televisión comenzaron a desfilar con apuestas de moda que mezclaron glamour clásico, audacia contemporánea y guiños a las tendencias que marcarán el año.

Vestidos de alta costura, siluetas imponentes, transparencias estratégicas y trajes sastreros con sello personal dominaron una pasarela que, antes de la entrega de estatuillas, ya dejó sus propios ganadores. La alfombra roja volvió a confirmar que los Globos de Oro no solo celebran lo mejor de la industria audiovisual, sino que también funcionan como termómetro de estilo y vidriera de lo que se viene en materia de moda.

Las celebridades apostaron por paletas que fueron desde los tonos neutros y metalizados hasta colores intensos que rompieron con la sobriedad. Hubo diseños minimalistas que cautivaron por su elegancia, outfits arriesgados que buscaron marcar agenda y clásicos renovados que volvieron a demostrar que el glamour nunca pasa de moda.

Con cada paso, flashes y transmisiones en vivo, la alfombra roja se convirtió en el primer gran espectáculo de la noche y en uno de los momentos más esperados por el público. Mientras puertas adentro se preparaba la ceremonia que da inicio al calendario de premiaciones, afuera el show ya estaba en marcha: moda, celebridades y tendencias se combinaron para dejar imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Los looks más impactantes que se vieron en las redes:

Snoop Dogg

image

LISA

image

Selena Gómez

image

Ariana Grande

image

Priyanka Chopra

image

Mark Ruffalo y esposa

image

Nick Jonas

image

Jennifer Garner

image

Zuri Hall

image

Kate Hudson

image

Elle Fanning

image

Mia Goth