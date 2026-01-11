domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Looks

Premios Globos de Oro 2026: glamour, lujo y tendencia en una alfombra roja que deslumbró

Las estrellas del cine y la TV desplegaron todo su glamour en la previa de una de las noches más esperadas del año.

Por Irene Toledo
image

La temporada de premios ya está en marcha y, como cada año, los Globos de Oro 2026 abrieron el juego con una alfombra roja que no pasó desapercibida. Desde temprano, las miradas del mundo se posaron en California, donde las grandes figuras del cine y la televisión comenzaron a desfilar con apuestas de moda que mezclaron glamour clásico, audacia contemporánea y guiños a las tendencias que marcarán el año.

Lee además
verano sanjuanino: tendencias en trajes de bano que te acompanan del dique al rio
Columna

Verano sanjuanino: tendencias en trajes de baño que te acompañan del Dique al Río

Vestidos de alta costura, siluetas imponentes, transparencias estratégicas y trajes sastreros con sello personal dominaron una pasarela que, antes de la entrega de estatuillas, ya dejó sus propios ganadores. La alfombra roja volvió a confirmar que los Globos de Oro no solo celebran lo mejor de la industria audiovisual, sino que también funcionan como termómetro de estilo y vidriera de lo que se viene en materia de moda.

Las celebridades apostaron por paletas que fueron desde los tonos neutros y metalizados hasta colores intensos que rompieron con la sobriedad. Hubo diseños minimalistas que cautivaron por su elegancia, outfits arriesgados que buscaron marcar agenda y clásicos renovados que volvieron a demostrar que el glamour nunca pasa de moda.

Con cada paso, flashes y transmisiones en vivo, la alfombra roja se convirtió en el primer gran espectáculo de la noche y en uno de los momentos más esperados por el público. Mientras puertas adentro se preparaba la ceremonia que da inicio al calendario de premiaciones, afuera el show ya estaba en marcha: moda, celebridades y tendencias se combinaron para dejar imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Los looks más impactantes que se vieron en las redes:

Snoop Dogg

image

LISA

image

Selena Gómez

image

Ariana Grande

image

Priyanka Chopra

image

Mark Ruffalo y esposa

image

Nick Jonas

image

Jennifer Garner

image

Zuri Hall

image

Kate Hudson

image

Elle Fanning

image

Mia Goth

image
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito
Inseguridad

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses
Historias del Crimen

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Por Redacción Tiempo de San Juan
La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del Colo al abrazo eterno con su nona Cati
Giro del Sol

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur
4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas video
Tiempo en Chile

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas