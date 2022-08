Los 5 colores clave de la temporada y cómo combinarlos

Los cinco colores elegidos también representan una nueva relación con la naturaleza, así como un homenaje a un mundo que se está despertando lentamente después de tiempos difíciles como lo fue la pandemia, el encierro, la invasión de los colores tierra de los estilos comfy de estos últimos años.

Estos son los 5 colores clave de esta temporada:

Digital Lavender

El color púrpura, lila, violeta, morada sigue siendo estrella y muy influyente, ya que representa la positividad, el bienestar y la curación. La estabilidad a la que se asocia se debe a su corta longitud de onda y aquí viene la explicación. Diversos informas muestran que transmite calma y serenidad. Como guiño al mundo digital en el que nos movemos actualmente, este color sin género aparecerá en las colecciones de Primavera-Verano de todo el mundo.

Sundial

Sundial viene en un tono más oscuro que el mango y nos recuerda a los matices tierra de las frutas. Sus influencias marrones lo hacen muy natural, inspirándose en fuentes orgánicas que se sienten auténticas a la vista y al combinarlo con otros neutros como los nuede u otros naranjas. Las colecciones más reconocidas de las pasarelas internacionales ya han empezado a mostrar siluetas de inspiración artesanal y que hacen uso de este cálido color combinado en total look que son un must have.

Luscious red

El Luscious red es el tono más brillante de los cinco presentados para esta temporada. Enérgico y saturado, así como un poco translúcido, aparece como un verdadero impulso de optimismo y positividad que representa el deseo, la pasión y el empoderamiento de quien lo luce en todas sus gamas. El rojo es un elemento básico de todas las estaciones, pero esta variante en particular es a la vez elegante y divertida: encarna las buenas vibraciones y los buenos momentos y tiene cierta picardía muy necesaria a la hora de elegir una combinación ideal ante tanto magenta y borravino durante el invierno.

Tranquil blue

La locura de las amantes de la moda. Como testimonio de un futuro más tranquilo y armonioso, el Tranquil blue sucede al tono Azul Atlántico de 2022, más profundo y saturado. Este tono la necesidad de encontrar un estilo de vida más saludable que haga malabarismos con las obligaciones digitales y físicas. La idea es alcanzar una nueva forma de calma a pesar de los muchos cambios y acontecimientos que se producen al mismo tiempo. Tranquil Blue celebra la vuelta a la claridad, la ligereza y la armonía tanto en nuestras vidas como en nuestros armarios.

Verdigris

Una vuelta a los 80 y de los total looks para realizar actividades al aire libre, este color Verdigris es una tonalidad energizante que mezcla tonos verdes y azules y aparece como una alternativa menos saturada al verde azulado. Su nostalgia es vigorizante y subraya una vuelta a la naturaleza con el verde como punto de partida. Atractivo tanto para los espacios físicos como para los medios digitales, Verdigris parece ser un tono moderno que resistirá el paso del tiempo. Y de la temperatura de turno.

Combinaciones:

Es posible mezclarlos entre sí y los especialistas siempre apuntan a que sea sin estampa. Los colores netos con detalles en botones y puños sin dudas se roban el protagonismo.

La mezcla de cualquiera de estos tonos con e llima, el magenta, el turquesa, el naranja e incluso blanco o negro, se transforma en cualquier combinación perfecta tanto para el día como para la noche. Dependerá de la creatividad y el estilo personal de quien los lleve para elevar cualquier look, teniendo en cuenta esta paleta alucinante de colores.