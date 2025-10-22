miércoles 22 de octubre 2025

¿Nuevos galanes?

¡Llegó el momento de los pelados! Las mujeres los prefieren, según una encuesta

Una nueva encuesta confirmó lo que muchos sospechaban: los hombres calvos están de moda. Según un estudio británico, las mujeres los consideran más atractivos, seguros y maduros que aquellos con cabello abundante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pelados mujeres lindos

Un nuevo estudio reveló algo que pocos esperaban. Los hombres calvos están entre los más atractivos para las mujeres. Sí, leíste bien. Los pelados, esos que alguna vez se preocuparon por las entradas o por el “claro” en la coronilla, hoy son los grandes favoritos.

Según una encuesta realizada a más de 2.000 mujeres heterosexuales, los hombres sin cabello son percibidos como más atractivos, seguros y maduros que aquellos con abundante melena. El estudio, encargado por el sitio británico Illicit Encounters, señala que la calvicie dejó de ser un problema para convertirse en un símbolo de confianza y dominio social no amenazante.

Entre los resultados, un físico musculoso fue el atributo más deseado (42%), seguido muy de cerca por la cabeza calva, que conquistó el 40% de las preferencias femeninas. Luego aparecieron los ojos azules (38%), la barba (36%) y el cabello oscuro (31%).

La portavoz del estudio, Jessica Leoni, explicó que “el atractivo está en los ojos de quien mira. Los hombres calvos se encuentran entre los tipos más atractivos que existen”. Además, los investigadores concluyeron que los pelados suelen ser percibidos como más inteligentes, honestos y educados, lo que potencia su encanto.

Figuras como Jason Statham, Dwayne “The Rock” Johnson o Vin Diesel son claros ejemplos de este nuevo paradigma: combinan fuerza física con una cabeza completamente afeitada, y son considerados verdaderos íconos de atractivo masculino.

En lugar de gastar fortunas en tratamientos o trasplantes capilares, los expertos recomiendan aceptar la calvicie con orgullo. La encuesta deja un mensaje claro: afeitarse todo puede ser, no solo liberador, sino también un imán para las miradas femeninas.

