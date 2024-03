Las dos prácticas estéticas que pican en punta a la hora de consultar en San Juan

Sugerencia de hoy Cómo llevar un buen look sastrero de raya diplomática junto a Ana Arte

La doctora Cecilia Chiappero, presidenta de la entidad, comentó a Tiempo de San Juan que en el consultorio se encuentran de todo, desde pacientes que acuden por una cuestión relacionada la salud, donde es necesaria la intervención quirúrgica, como aquellos donde el foco de la consulta está puesta en la parte estética, buscando tratamiento que no sean invasivos.

“Hoy en día están realizando muchas consultas por lipoaspiración abdominosplastia y tratamiento de rejuvenecimiento facial. Es lo que más consulta tiene, donde principalmente los procedimientos básicos no son invasivos, y en casos más avanzados si puede necesitar tratamiento quirúrgico o de láser”, detalló la profesional médica.

Con relación a la lipoaspiración, la doctora Chiappero detalló que el rango de edad predominante entre los consultantes es de entre los 40 a los 60 años, de ambos géneros. “No solo es una salida rápida, sino que se pueden obtener resultados que con el ejercicio no se pueden tener. Hay pacientes que son atletas, bien entrenados, pero quieren detalles que con la parte deportiva no la están pudiendo lograr. Son detalles que requieren pequeñas intervenciones, no procedimientos grandes”, agrega.

image.png

En cuanto al rejuvenecimiento facial, el rango de edad de los pacientes es más amplio., desde el joven entre 20 a 25 años que se acerca buscando asesoramiento preventivo, como adultos mayores que no tuvieron el hábito de cuidados faciales y buscan asesoramiento para mejorar su aspecto facial. Chiappero recuerda que para cada caso hay tratamientos distintos, pero que las consultas por esta problemática son cada vez más frecuentes.

image.png

De otro lado de la vereda, la profesional comentó que hubo una importante caída en las consultas para la mastoplastía de aumento. Esto se debe a los valores que alcanzaron los implantes mamarios, que están dolarizados.

image.png

“El precio del par de implantes varía de acuerdo a la marca, al tipo de implante que se elija y la superficie. En promedio varía entre los 900 y los 1.500 dólares. Es difícil dar un monto sin ver a la paciente. Es normal que te escriban preguntando precios, pero sin evaluar a la paciente es poco ético dar un valor”, finalizó la profesional.